Mandatar Mandatar Dritan Abazović predstavio je danas koncept manjinske vlade.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Ovo je značajan dan u političkom životu Crne Gore. Obavijestio sam Skupštini o spremnosti za izbor nove vlade, Crna Gora je spremna za 43. vladu. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Umjesto političkog haosa, da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Umjesto svađe da dobijemo pomirenje i pokušaj da gradimo EU perspektivu. Nismo protiv izbora, ali jesmo protiv izbora bez institutcija. Moraju prvo profunkcionisati institucije", rekao je Abazović.

"Sastav je kompletiran, ali se ne bih bavio njime danas. Kao ni ekspozeom, koji je takođe kompletiran", dodao je Abazović.

"Od ovog momenta je sve na poslanicima Skupštine Crne Gore. Što se mene tiče sjednica može da bude odmah sjutra. Ali, idu blagdani, pa je najrealnije da bude odmah nakon Vaskrsa".

Prioriteti

Govorio je i o prioritetima buduće vlade.

"Vlada Crne Gore i njeni konstituenti su saglasni da se mora raditi na širokom političkom dijalogu kako bi se akti koji nisu direktono vezani za vladu usvajali. Među normativnoim prioritetima su dogovor oko nosilaca pravosudnih funkcija. Usklađivanje regulative u pravosuđu sa regulativom EU, Zakon o porijeklu imovine koji čeka zeleno svjetlo EU, izborna reforma, profesionalizacija DIK-a u skladu sa preporukom OEBSA, revizija postojećeg stanja u prosjveti i kulturi i preispitivanje svih kadrovskih rješenja u ovim oblastima", istakao je Abazović.

Pogledajte 00:13 Dritan Abazović manjinska vlada Izvor: mondo/Nikoleta Vukčević Izvor: mondo/Nikoleta Vukčević

Naveo je da je jedan od prioriteta preispitivanje spornih odluka, dalji nastavak reformi službi bezbjednosti.

Jedan od prioriteta je i predlaganje Zakona o popisu u skladu sa evropskim standardima.

Među političkim prioritetima su nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i ispunjavanje privremenih mjerila, stvaranje povoljnog ambijenta za nove investicije i zaustavljanje odlaska postojećih investora.

Abazović je kazao da je tu i regulisanje odnosa sa vjerskim zajednicama u skladu sa Ustavom i sagledavanje regionalnih inicijativa u kontekstu ključnog prioriteta - bržeg učlanjenje u EU.

Napomenuo je da će raditi i na prečišćavanju biračkog spiska i sprječavanju zloupotreba.

"Znam da je bilo puno govora, ali najznačajnije pitanje je da se kriza koja je nastala napadom Rusije na Ukrajinu treba da iskoristimo na najbolji mogući način. Možemo da situaciju iskoristimo u svoju korist i tražimo brže učlanjenje zu EU. Za to nam treba malo širi društveni konsenzus. Nova vlada će počivati na dva stuba i to su vladavina prava i ekonomski razvoj. Moramo biti zemlja otvorena za nove investicije, i razvijati IT sektor", rekao je mandatar i tražio on onih koji neće biti u vladi da podrže europeizaciju države.

Cilj su, naposljetku, vladavina prava i ekonomski razvoj.

"Vlada će imati 20 ministara, 18 ministarstava i dva bez portfelja kojima će zaduženja biti određena na prvoj sjednici. Tačno je da će imati četiri potpredsjednika", otkrio je Abazović.

Podrška 46 poslanika

Iznio je mišljenje da će novu vladu podržati 46 posnaika "ako se nešto u međuvremenu ne desi".

"Nismo uspjeli da dođemo do čarobne brojeke od 49, ali možemo reći da se rijetko dešavalo da neku vladu podrži 46 poslanika. To ne znači da su bilo kome vrata zatvorena i da neki subjekti ne mogu da pokažu konstruktivnost. Ako vlada bude formirana spreman sam da pokrenem dijalog sa svim akterima u Crnoj Gori", dodao je Abazović.

Rekao je da ima obavezu da sa svim kandidatima za ministre još obavi završne razgovore, zbog toga danas nije objavljen sastav.

"Kad bude zakazana sjednica biće objavljena sva imena. Moj utisak je da su neka ministarstva u ovoj Vladi bila preglomazna", poručio je Abazović.

"Ova Vlada bi trebalo da ima kraći mandat pa će obaveza svih ministara biti da povećaju svoju efikasnost", rekao je mandatar.

Komentarišući ostavku Strahinje Bulajića na mjesto potpredsjednika Skupštine rekao je da ostaje pri stavu da se radi o časnom i poštenom čovjeku i da je njegov današnji čin to pokazao.

"Nije bilo potrebe za ovim potezom, mogao je da zakaže sjednicu i ostane na funkciji, ali to je njegov stav", rekao je Abazović.

Bez dodatnih troškova

Upitan da li je tokom utvrđivanja broja resora, riječ o "namirivanju partija" Abazović je rekao da to neće dodatno koštati građane Crne Gore.

"Postojeći budžeti ministarstva će se raspodijeliti. Neće biti dodatnog obezdjeđivanja sredstava. Možda će biti neki državni sekretar više, ali se to može pokriti na neki racionalan način. Politički život ovako fiunkcioniše svugdje. Ja sam ponosan što imamo saradnju partija koje dosad nisu sarađivale. To će relativizovati bilo kakve buduće odnose među političkim subjektima", dodao je Abazović i istakao da je tokom pregovora "bilo svega", ali da ga to ne iznenađuje.

Abazović je naveo da će se najvažnija pitanja donositi kvalifikovanom većinom.

"Za mene dvije trećine nijesu sporne. Nemam ambiciju preglasavanja na Vladi", rekao je on.

Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika DPS, Mila Đukanovića da se ta stranka vraća u odlučivanje podrškom manjinskoj vladi, Abazović je rekao da nema ništa protiv ako neko na taj način želi da "hrani svoje birače".

"Odlično, pozdravljam sve koji misle da sve zavisi od njih. Meni ne smeta jer gledam proces. Što će ko da komentariše i radi, to je legitimno pravo svakog političara", rekao je Abazović.

Istakao je i da ne vidi razlog da se javna uprava zatvori za ljude koji mogu da daju doprinos, iako bi dolazili iz Demokratske partije socijalista.

Na pitanje kakva je poruka poslata hapšenjem bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kazao je da poštuje prezumpciju nevinosti, ali da će sav fokus biti na borbi protiv korupcije i organizovanog krimjnala.

"Vesna Medenica je primjer onoga što se zove krupna riba. Nije jedina i vrlo sam afirmativan prema radu novog tužilaštva", rekao je mandatar.

Abazović je kazao i da je potpisan samo jedan sporazum sa konstituentima buduće vlade.

O ANB-u

Smatra i da treba ojačati Agenciju za nacionalnu bezbjednost i novim zakonom je postaviti na značajniji nivo.

"Ako dobijemo zakon o ANB-u treba da bude uklađen sa zakonima drugih zemalja. Ako pogledate komparetivno u zemljama regiona agencije imaju mnogo veća ovlašćenja", rekao je Abazović i dodao da nije realno da ostane koordinator svih službi bezbjednosti u novoj vladi.

"Situacija je sad opuštenija to može da radi i neko drugi. Lično bih vilio da malo više budem posvećen nekim pozitivnim temama. Prije svega u afirmaciji investicija koje mogu da se dese u Crnoj Gori."

Upitan kako misli da odblokira pravosudne institucije sa podrškom 46 poslanika, Abazović je rekao da vjeruje da ima onih koji su spremni da rade na deblokadi države, iako ne podržavaju novu vladu.

"Moramo da otvorimo dijalog i u dobrom duhu nalazimo većinu. Imali smo vladu od 41, sad imamo 46. To je napredak, nedostaje još malo. Za izbor nekih lica treba i 54, to je brojka ka kojoj treba da idemo. Ali sve je ovo nemoguće ako imamo postojeću situaciju, tehničku vladu, zaključan parlament...", kazao je Abazović.