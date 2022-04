Socijalistička narodna partija (SNP) treba da bude dio nove vlade, jer je to dobro za evropske integracije Crne Gore i stabilnost u državi, ocijenio je lider Albanske alternative Nik Đeljošaj.

Izvor: MONDO/Milena Mijušković

On je kazao da su manjinske partije od početka imale stav da je dobro da ta stranka bude dio izvršne vlasti.

"Dosta truda smo uložili da SNP bude dio ove vlade. Mislim da je to dobro za Crnu Goru, za proces evropskih integracija, za razvoj ekonomije, stabilnost u državi“, rekao je Đeljošaj u intervjuu agenciji MINA.

On je istakao da ne misli da će vlada, time što je SNP u njoj, biti drugačije raspoložena protiv NATO-a ili evropskih integracija.

„Ja mislim suprotno, da je to dobro i veliki napredak, i da je to dodatna vrijednost vladi, ne samo SNP nego i ostali koji budu njen dio“, kazao je Đeljošaj.

On je rekao da su manjinske partije u pregovorima učestvovale jedinstveno i da je dogovoreno da njima pripadne mjesto potpredsjednika vlade i pet resora.

To su, kako je naveo, ministarstva kapitalnih investicija, rada i socijalnog staranja, koje će se izdvojiti iz Ministarstva finansija, kao i ministarstva ljudskih i manjinskih prava, nauke i digitalizacije i ministarstvo javne uprave.

„U narednim danima će se manjinske partije dogovarati kojim će resorima koji subjekt da rukovodi, i nadam se ubrzo izaći sa personalnim rješenjima“, rekao je Đeljošaj.

On je pojasnio da će se Albanska lista i koalicija Jednoglasno sa Bošnjačkom strankom dogovoriti kako će preuzeti odgovornost u tih pet resora.

Na pitanje koje su glavne odrednice sporazuma za novu vladu, Đeljošaj je kazao da je u principu to ono što se vidjelo u medijima.

„Ono što se nagađalo u zadnje vrijeme, a to je najosnovije za nas, jeste da će ta vlada imati evropsku agendu“, rekao je Đeljošaj.

Kako je kazao, najvažnije je da dođu do većine da odblokiraju Ustavni sud, izaberu VDT-a, da sudska i tužilačka organizacija bude u punom kapacitetu kako bi dobili bolji izvještaj.

„Odnosno kako bismo konačno krenuli ka onome što je najvažnije za manjinske partije, a to je da se odblokira proces prema Evropskoj uniji (EU)“, dodao je Đeljošaj.

On je istakao da je Albanska lista tražila da dođe do decentralizacije vlasti jer, kako je naveo, trenutna centralizacija nije dobra i ne ide u korist građanima i rješavanju njihovih problema.

Na pitanje da li su dio tog sporazuma uslovi koje je postavio SNP, Đeljošaj je kazao da nijedna vlada ne treba da pobjegne od otvorenih pitanja koja su se nametnula kao prioriteti u društvu.

„Za koja i mi smatramo da treba da se otvore i da dođemo do rješenja koja su na osnovu Ustava, zakona i dobre prakse“, dodao je Đeljošaj.

Đeljošaj je kazao da namaju ništa protiv da dođe do rješenja i potpisivanja temeljnog ugovora, zasnovanog na Ustavu i zakonima Crne Gore, kao što je i sa ostalim vjerskim zajednicama.

On je istakao da je popis proces koji je trebao da se desi na svakih deset godina, i da se dođe do šireg konsenzusa.

„Mi smatramo da i te teme treba da budu dio rješenja ove vlade, i ako uspijemo da ostanemo što duže na okupu i ako bude vremena, jer na početku je bilo priče da se vlada limitira na godinu“, rekao je Đeljošaj.

Upitan da li je sporazumom predviđeno kako će se donosti odluke na vladi, Đeljošaj je rekao da je vidio tu dilemu, ali da je nije razumio u potpunosti.

Kako je naveo, zakonima je definisano kako se te odluke donose.

„Ukoliko već sada ostavljamo dilemu i mogućnost preglasavanja na vladi, onda mislim da i ne treba da je formiramo“, istakao je Đeljošaj.

On smatra da treba da ostane onako kako jeste.

„Vlada je kolektivni organ, da zajednički radimo, da doprinesemo, da jačamo ekonomiju, idemo prema evropskim integracijama, a ne unaprijed da imamo takva razmišljanja da li će moći neko u nekom procesu nešto da blokira na vladi“, kazao je Đeljošaj.

On je kazao da su manjinske partije od početka radile puno da dođe do formiranja nove vlade.

„Jer smo ubijeđeni da će ona donijeti napredak državi, da će se vitalni interesi Crne Gore očuvati i da su orijentacije Crne Gore prema EU, NATO-u i zapadu osnovne odrednice“, rekao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, ako bude državničke odgovornosti, ukoliko subjekti koji razgovaraju o tome vole državu i žele napredak Crne Gore i da ona profunkcioniše, vlada će „biti sjutra“.

Đeljošaj smatra da je velika odgovornost na liderima političkih subjekata, odnosno partijama koje su dio tog procesa.

„Da vidimo u narednim danima kolika je njihova odgovornost, ukoliko bude odgovornosti za državu, mislim da nema prepreka da već naredne nedjelje imamo novu vladu“, rekao je Đeljošaj.

On je podsjetio da je ustavni rok do početka juna, dodajući da je to jedino što ih po Ustavu obavezuje.

„Ne bih o rokovima. Moje razmišljanje je da bi, da nam je bio prioritet država, imali vladu možda i prije mjesec“, kazao je Đeljošaj.

On je dodao da se u tom procesu vidjelo ko gleda državne, a ko lične i partijske interese.

„Meni je drago, kao političaru da sam to vidio, a manjinske partije su gledale samo državni interes Crne Gore“, rekao je Đeljošaj.