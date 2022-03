Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da očekuje da će pitanje formiranja manjinske vlade biti riješeno naredne sedmice i dodao da neće biti novi predsjednik Skupštine.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

“Neću biti predsjednik Skupštine, iako bi to pripalo SNP-u. To je isključeno kao opcija", rekao je Joković u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti.

On je kazao da je dogovoreno da vlada traje godinu.

“Ako pokaže dobre rezultate može da traje do 2024. godine", naveo je Joković.

Joković je kazao “da od Vladinih najavljenih milijardu investicija nije bilo ni 100 EUR investicija", prenosi Portal Vijesti.

“I Ministarstvo finansija je ponuđeno SNP-u, to je dogovor. Damjanović bi vjerovatno bio rješenje. Ministarstvo pravde takođe", rekao je Joković.

On je naveo da neki politički subjekti, koji treba da podrže novu vladu, sada možda drugačije gledaju na proces njenog formiranja i traže prostor kako bi dobili više od buduće vlade.

“Mislim da je došlo do zastoja i malih odlaganja u procesu formiranja vlade i zbog dešavanja na globalnom nivou, a u velikoj mjeri su uticali i lokalni izbori u Beranama i Ulcinju", rekao je Joković.

On je dodao da ima čestu komunikaciju sa mandatarom za sastav nove vlade Dritanom Abazovićem, i da su i danas imali sastanak.

"Što se tiče mandatara i SNP-a, tu su razgovori privedeni kraju", kazao je Joković.

On je rekao da je, ako Abazović bude insistirao da u manjinskoj vladi budu Socijaldemokratska partija (SDP) i Socijaldemokrate (SD), odluka Glavnog odbora (GO) SNP-a da ne bi bili u toj vladi.

Joković je naveo da nije neophodno da se priključe SD i SDP.

Prema njegovim riječima, važno je da podržavaju vladu kada se bude glasalo o ključnim odlukama u parlamentu.

“Razumijemo i mandatara i međunarodnu zajednicu, ali je najbolje da ostane izvorni princip na osnovu koga je SNP ušao u pregovore", kazao je Joković.

On je pojasnio šta SNP mora da uradi nakon što se pojavila inicijativa da bi jedna od partija, SDP ili SD, mogla da bude dio vlade.

"To mi je kao mogućnost saopštio Abazović, ali i određeni predstavnici međunarodne zajednice. Možemo da poštujemo samo odluku GO. Za eventualno neku izmjenu trebalo bi da se saziva GO i donesi nova odluka dvotrećinskom većinom za to", naveo je on.

Joković je ponovio da misli da će nova vlada biti formirana.

“Mislimo da je najgora moguća pozicija sadašnja, da ova nesposobna Vlada nastavi da radi, bez sjednica, elektronski. Ova nefunkcionalnost Crnoj Gori ne donosi ništa dobro", kazao je Joković.

On je ocijenio da u ovom trenutku izbori ne bi bili najbolje rješenje.

"Nemamo institucije da organizujemo izbore, približava se turistička sezona, izgubili bi dva, tri mjeseca za raspisivanje izbora. Pa onda predizborna kampanja, i ko garantuje poslije da će se uopšte dogovoriti ako budu slični rezultati”, naveo je Joković.

On smatra da bi se opet došlo do slične pozicije, gdje ne bi mogli odblokirati institucije.

On je istakao da bi između puta Crne Gore u EU i tradicionalnih odnosa prema Rusiji, SNP uvijek birao put prema Uniji.

"Poštujemo ruski narod, kulturu, sportiste, tradiciju i istoriju. Ne slažemo se sa ovim što je Rusija napravila u Ukrajini. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu", rekao je Joković.

Na pitanje zašto SNP u prvi plan stavlja Temeljni ugovor ako žele nacionalno pomirenje i rješenje suštinskih pitanja, on je odgovorio da žele da se konačno riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori.

"Zakon o slobodi vjeroispovijesti je destabilizovao Crnu Goru. Želimo da se potpiše Temeljni ugovor i da se konačno to pitanje riješi u Crnoj Gori. Mandatar sa tim nema problema, crkva se bavi svojim, država svojim poslovima", dodao je Joković.

On je rekao da "crkva treba politiku da ostavi političarima", da mogu da imaju po određenim pitanjima stavove i da to niko ne spori.

Joković je kazao da na prošlim popisima "nije bilo dovoljno slobode".

"Treba napraviti demokratski popis gdje svako može da se izjasi kako hoće, po bilo kom pitanju. SNP pravi korak ka tome da Crnoj Gori treba pomirenje. Živim za taj trenutak kada će izbori biti jedan normalan dan, kao i formiranje koalicija", rekao je Joković.

On je kazao da u svakoj demokratski razvijenoj zemlji nacionalne stranke i predstavnici nacionalnih manjina treba da budu dio nove vlasti.

"Svi mi koji smo bili u ovoj pobjedničkoj koaliciji smo se izjasnili i prvu noć je premijer tada pozvao nacionalne manjine da budu dio vlasti. To daje građanski koncept", dodao je Joković.