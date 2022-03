Na predlog ministarstava ekonomskog razvoja, finansija i socijalnog staranja i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila privremene mjere kao odgovor na krizu izazvanu ratom u Ukrajini, prenosi Pobjeda.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

Utvrđen je plan interventnih nabavki, Zakon o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, kao i druge ekonomske mjere.

Imajući u vidu da dolazi do značajnog rasta cijena hrane, energenata i sirovina Vlada je kreirala set mjera kako bi se održala ekonomska stabilnost i očuvao životni standard, koji je značajno unaprijeđen programom Evropa sad! Crna Gora kao uvozno zavisna i decenijama urušavana ekonomija, već osjeća posledice dešavanja u Ukrajini zbog čega je neophodno donositi odluke koje će u kratkom roku pomoći građanima, prenosi Pobjeda.

"U cilju stvaranja zakonskog osnova kojim će Vlada moći da uvede privremene mjere radi ublažavanja negativnih uticaja povećanja cijena, MER je pripremilo predlog Zakona o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi", navodi se u saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja.

Zakonom je predviđeno da Vlada Crne Gore, u slučajevima ozbiljnih inflatornih rizika koji ugrožavaju životni standard građana i ekonomsku aktivnost, podzakonskim aktom može utvrditi listu proizvoda, maksimalne maloprodajne cijene koje će važiti za sve trgovačke lance i trajanje privremene mjere.

Izbor proizvoda koji će se naći na listi, zavisiće od procjene Vlade u datom trenutku, i to na bazi detaljnih analiza.

"MER je već razvilo posebnu metodologiju praćenja cijena osnovnih životnih namirnica na mjesečnom nivou, te na taj način raspolaže informacijama o cijenama i maržama za osnovne prehrambene artikle. Vlada je u obavezi da odluku preispituje periodično, a najmanje na tromjesečnom nivou", navodi se u saopštenju.

Na današnjoj Sjednici utvrđene su i mjere podrške privredi i građanima u iznosu od 13 do 50 miliona eura, u zavisnosti od trajanja mjera. Mjera smanjenja akciza na gorivo do 40 odsto doprinijeće obezbjeđivanju stabilnosti cijene goriva u iznosu do pet miliona eura mjesečno, kako piše Pobjeda.

Mjera smanjenja stope PDV za osnovne životne namirnice uz 0 odsto PDV za promet i uvoz brašna i jestivog suncokretovog ulja i smanjenje stope PDV sa 21 odsto na 7 odsto za so u iznosu od oko 3 miliona eura.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijelilo je dodatne subvencije i to za proizvodnju žitarica u iznosu od 350.000 eura; za proizvodnju kasnog krompira, koji se tretira kao osnovna životna namirnica u iznosu od 150.000 eura; dodjelu besplatnih plastenika za proizvodnju povrća u iznosu od 500.000 eura i dodjelu poljoprivrednih vaučera registrovanim poljoprivrednim proizvođačima vrijednosti 200 eura u ukupnom iznosu od 4 miliona eura.

Dodatno, Ministarstvo ekonomskog razvoja je pripremilo Plan interventnih nabavki koji Vlada može aktivirati u slučaju problema u snabdijevanju tržišta nakon što donese odluku kojem se proglašava takvo stanje na teritoriji cijele države ili u jednom njenom dijelu. Planom se propisuju mjere, vrsta, količina i vrijednost roba za koje se procjenjuje da postoji problem u snabdijevanju, kao i nosioce realizacije po opštinama.

Postupak snabdijevanja tržišta Crne Gore Gore pšenicom, osnovnim pšeničnim proizvodima, jestivim uljem, šećerom i drugim proizvodima uređuje se Zakonom o interventnim nabavkama, koji je usvojen nakon što su robne rezerve ukinute 2003. godine jer je tada ocijenjeno da nisu komercijalne, pojasnili su iz resora ministra Jakova Milatovića.