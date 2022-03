Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak je kazala da poštuje odluku SNP-a koju su donijeli dvotrećinskom većinom i da vjeruje da nije u pitanju korupcija, već vjerovanje rukovodstava te partije da će na taj način pomoći da se izađe iz krize.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Kako je kazala gostujući u emisiji Radija CG Link, pravno ne postoji mogućnost da potpredsjednici Skupštine zakazuju sjednice, ali i da bi v.d. predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić tebalo da zakaže sjednicu kada dobije od mandatara program i sastav Vlade.

Kako je kazala ne podržava osnivanje manjiske vlade, ali je to posljedica mnogih grešaka u parlamentarnoj većini u posljednjih godinu i po, te smatra da blokade i protesti nijesu rješenje, jer je narod toga prezasićen.

“Priču da je neko uzeo pare, ja u to ne vjerujem. Mislim da je rukovodstvo SNP-a vjeruje da na ovaj način mogu nešto da učine. Njihovi zahtjevi za popis i Temeljni ugovor su jasni, popis je za većinu nacionalnih partija važno pitanje. Ne mislim da će se tu mnogo promijeniti odnos snaga. Popis treba da bude važan kao analiza za strategiju razvoja. Što se tiče Temeljnog ugovora takođe je poreban da bi se razgraničila država i crkva i crkva vratila tamo gdje joj je mjesto, jer je ima previše u sekularnom dijelu države. Dobili smo odjednom iznenadan broj vjernika, a u stavri sve smo obesmislili. Potrebno je spuštanje tenzija i da Crna Gora funkcioniše kao sekularna država”, smatra Bošnjak.

Bošnjka objašnjava da pravno formalno ne postoji mogućnost da potpredsjednici Skupštine zakazuju sjednice.

“Na sjednici na kojoj je smijenjen Aleksa Bečić, konstatovano je po poslovniku da na njegovo mjesto dolazi potpredsjednik iz kluba sa najvećim brojem poslanika i on to mjesto zauzima do izbora novog. U pravnim aktima, dakle te mogućnosti nema, ali očekujem od v.d. predsjednika Skupštine Strahinje Bulajića da kada dobije od mandatara sastav i program vlade sjednicu, ipak, zakaže, jer istrajavanje na ovome nije dobro. Moramo poštovati ustav i zakon, nije intencija blokada. U protivnom to bi bila zloupotreba od pojedinca”, ocjenjuje Bošnjak.

Kaže da se u ovakve pravne dileme ulazi, jer nijesu donijeti zakon o Skupštini i Vladi.

Kako je dodala, jednom dijelu parlamentarne većine ekonomska reforma, zakoni o porijeku imovine, lustraciji… nijesu bili priopritet, kao što su Pokretu za promjene bili od početka.

“Nijesmo uspjeli da se dogovorimo i to je porazno, tako da sada imamo samo još podjela i jačanje nacionalizma, javio se i crnogorski nacionalizam. A treba da se okrenemo životnim pitanjima, da pravimo novu ekonomsku politiku i da krenemo ka EU integracijama i izvučemo zemlju iz krize”, kaže ona.

Što se tiče blokada koje je najavio Demokratski front, Bošnjak ističe da je narod zasićen i protesta i blokada.

“Drugo je bilo kada se borite protiv diktatora, ali sada mislim da tako radikalni potezi nijesu potrebni, jer se to može odraditi i drugačije. Lideri DF su okruženi ljudima koji slično razmišljaju, a treba da uđu u narod da vide koliko je ogorčen i to s pravom, jer se nijesmo mogli dogovoriti. Nakon muke od 30 godina, imali smo priliku koja je propuštena, zbog partijskih, ličnih interesa. Imamo haotično stanje i sve ove blokade ne daju rezultat i samo će pojačati tenzije, a uz globalno zategnuto stanje i ratno okruženje, to ne idu u prilog, već može dovesti i do eskalacije sukoba i prerasti u nešto što niko ne želi”, poručuje Bošnjak.

Kazala je da je PZP-u u manjinskoj vladi nuđeno mjesto ministra prosvjete i još neke funkcije, ali da nijesu htjeli da budu u vladi koju će da podrži nereformisani DPS, sa Branimirom Gvozdenovićem, Duškom Markovićem i drugima koji su bili, kako je istakla, stub 30-godišnje diktature.

Ističe da je dogovor u okviru parlamentarne većine trebao da se postigne i da se pozovu i manjinske partije, a da kadrovska rješenja bude u trećem planu. Nažalost to se nije desilo.

Ponovila je da je ekspertska vlada imala strukturnu grešku, jer nije predstavljala volju naroda. A priča o podjeli mjest po dubini koja su pripala partijama većine u toj vladi je prenaglašena, te da su se u PZP trudili da na tim mjestima, koja su i ranije bila dio podjele među partijama postve stručne i ljude sa iskustvom.