Predsjednik Crna Gora Milo Đukanović, nakon Samita NATO-a kazao je da je ova alijansa odlučna i nikad jedinstvenija u zaštiti svake svojhe članice.

"Neposredan povod samita je akt agresije kojeg je Rusija sprovela protiv Ukrajine ugrožavajući njen teritorijalni integritet i suverenitet, direktno urušavajući me međunarodno pravo. Taj akt nasilja je utoliko teži i teže razumljiv kada se zna da ga je počinila zemlja koja je jedna od pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti. Sve to je dovelo do velike mobilizacije unutar NATO-a i demostracije niakda čvršćeg jedinstva NATO saveza što se potvrdilo na današnjem samitu. Danas je potvrđeno da je NATO veoma odlučan da zaštiti prostor svake svoje članice", naveo je on.



Istakao je da je potvrđeno da će se NATO založiti da pomogne Ukrajini da povrati svoju slobodu i da ponovo uspostavi svoj suverenitet i obezbijedi normalan život.







"NATO je odlučan da primjeni nikada rigoroznije sankcije prema jednoj zemlji, koje će podrazumijevati potupni prekid platnog prometa, kao i potpunu obustavu najkrupnijih projekata kao što je Sjeverni tok dva kojhi je popvezivao Rusiju sa Zapadnom Evropom. Najavljene su sankcije koje će pogoditi ekonomiju Rusije, privredu, nažalost i stanovništvo Rusije koje će morati da ispašta zbog ovog odgovora na nasilje", naglasio je on.