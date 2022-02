Vlada premijera Zdravka Krivokapića završila je mandat i na sjutrašnjoj sjednici Skupštine podržaće je 11 poslanika, ocijenio je potpredsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Miloš Konatar.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, kazao da je premijer obavezan da Vladu vodi i usklađuje politiku sa poslanicima parlamentarne većine.

„Došli smo u situaciju da će Vladu podržati 11 poslanika u parlamentu. I onda neko priča o izdaji izborne volje. Vidjećemo sjutra koliku podršku ima u parlamentu“, naveo je Konatar.

On je rekao da se GP URA ne boji izbora i pokazao podatke istraživanja, prema kom ta partija ima podršku od oko osam odsto.

Konatar je kazao da je građanima sve jasno nakon današnje konferencije Krivokapića.

"Oko 4. i 5. septembra dešava se pokušaj dogovora gdje Krivokapić, (Milojko) Spajić i (Jelena) Borovinić Bojović razgovaraju sa predstavnicima manjinskih partija da uđu u Vladu i zamijene URA-u, jer je (Dritan) Abazović stao iza kolega iz sektora bezbjednosti", naveo je Konatar.

On je rekao da je URA podržala program Evropa sad i da to, kako je naveo, niko ne ruši.

To je, kako je kazao Konatar, jedna od tri ključne obmane.

“Prva obmana je da je ugrožena crkva. Drugo pitanje kojim se manipuliše jeste da će novom vladom prestati program Evropa sad, što nije tačno“, naveo je Konatar, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da je to set zakona usvojen u Skupštini i da je to što je usvojen garant da će funkcionisati i sa sljedećom vladom.

Konatar je kazao da će "nova vlada nastaviti sa programom povećanja plata".

Kako je naveo, ključni cilj, osim ekonomskih reformi, je da vlada sprovede i usaglasi predlog izborne reforme, jer je potrebna dvotrećinska većina.

“I da se sa najmanje 49 poslanika izglasa izbor vrhovnog državnog tužioca, izaberu sudije Ustavnog suda i kompletira Sudski savjet... Ova vlada bi morala da traje najmanje godinu", rekao je Konatar.

On je poručio da DPS neće biti dio vlasti i da se neće vratiti na vlast.

Prema njegovim riječima, osnovu vlade će činiti partije koje su potpisale Memorandum o saradnji.

“Očekujemo da se nakon izglasavanja nepovjerenja Vladi krene u pregovore", kazao je Konatar.

Na pitanje "zašto ćuti Demokratski front (DF), on je odgovorio da misli da je ponašanje tog političkog saveza u ovom trenutku zrelo i trezveno.

On je rekao da Krivokapić stoji iza lista "Ne damo Nikšić", "Ne damo Herceg Novi", "Ne damo Mojkovac".

"Članovi najuže familije sa državnim autima idu u Berane da formiraju listu, u Kolašin. Pravimo se ludi, kao da građani nijesu gledali članove najuže porodice sa službenim autima. E to je izdaja izborne volje", naveo je Konatar.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da ako dođe do pada aktuelne Vlade i formira se neka druga, "da ta vlada može da dobije podršku DPS-a".

"Kao građanin mislim da je to izdaja izborne volje građana. Ako ta vlada zavisi od DPS-a, to je izdaja izborne volje", rekao je Milatović.

On je naveo da je jedina održiva situacija rekonstrukcija postojeće Vlade, koja bi postala ekspertsko-politička.

Milatović je kazao da je to blokirao Abazović.

On je rekao da je danas na sceni bila interesantna situacija i da se napravila nova parlamentarna većina od Socijalističke narodne partije, URA-e i trenutne opozicije, koji su bili uzdržani od diskusije.

“Demokrate su bile protiv, imale su stav da se o tome ne diskutuje", rekao je Milatović.

On je pobrojao više naslova i Tviter objava Konatara u kojima se hvale rezultati Vlade i poruke upućene opoziciji, tačnije DPS-u.

“Poslije svih poruka traži se smjena Vlade, i to sa Ivanom Brajovićem, Damirom Šehović, Draginjom Vuksanović Stanković, Jevtom Erakovićem, Daliborkom Pejović, Suzanom Pribilović... Kako ste do ovoga došli", pitao je Milatović.

On je poručio da mu je velika čast što je dio aktuelne Vlade.

Milatović je dodao da je Krivokapić iskren čovjek i da je pristao da bude nosilac liste koalicije Za budućnost Crne Gore i da je zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti ušao u politiku.

"Građani su prije par dana počeli da primaju plate u okviru programa Evropa sad i iz zemlje koja je najsiromašnija u regionu postali zemlja koja ima najveću minimalnu zaradu. To su građani vidjeli, ali ono što ne vide i nedostaje je malo više pravde", rekao je Milatović.