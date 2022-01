Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj se obavilo kontrolno saslušanje povodom zapljene oko 500 kilogram kokaina završena je, a nakon nje potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da je SDT članovima tog skupštinskog tijela predstavilo novi izvještaj

Izvor: Skupština Crne Gore/ youtube/screenshot

Sjednica je održana iza zatvorenih vrata u takozvanoj "gluvoj sobi".

Abazović je kazao da je njegova poruka članovima Odbora bila da treba da budemo srećni što je u posljednjih pet mjeseci zaplijenjeno toliko kokaina. Rekao je i da misli da su ovakve količine kokaina plod transnacionalnog kriminala.

"Kada je riječ o povezivanju koje se tiče mene lično, mislim da je svim članovima Odbora jasno da je to smiješno. Činjenica da predsjednik Vlade nije došao, a imao je priliku da dođe i pred članovima Odbora i kamerama kaže te činjenice", rekao je Abazović.

Kazao je da je predsjednik Odbora Milan Knežević postavio nekoliko vrlo logičnih pitanja glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i da su i njegova razmišljanja slična.

"Dilema koja se ispostavila jeste zašto SDT nije uzelo slučaj u kom je zaplijenjeno 1,2 tone kokaina, a jeste slučaj zaplijene kokaina u Voliju. Ako to nije organizovani kriminal, već su kriva samo dva čovjeka iz Zete, onda iz Zete treba da bude predsjenik Vlade doživotni", poručio je Abazović.

Prethodno, Knežević je kazao da predsjednik treba da bude iz Zete.

Abazović je rekao da je Katnićeva pretpostavka da je u tovarima koji su nedostajali bila droga.

"Gdje su organizatori i gdje su krijumčari, do njih moramo doći. Do sada nismo mogli doći ni do kokaina", rekao je Abazović.

"Ako neko misli da će se sistem transformisati preko noći, samo zato što se promjenio rukovidilac, onda se vara", rekao je Abazović.

On je kazao da je SDT potrčalo da uzme predmet u jedan uveče kao da je ratna ura, ali da oni to nijesu uradili.

Knežević je rekao da je nakon duže od četiri sata završena sjednica na kojoj je jednoglasno usvojen izvještaj i da je došao do zaključka da neko mora da završi u ludnici.

"Ili mi koji smo slušali ili oni koji su nam saopštavali detalje", rekao je Knežević.

Kazao je da poslije današnje sjednice tvrdi da špediter Đoko Drobnjak nije jedini krivac i da bi trebao da se brani sa slobode.

Rekao je da je u tom slučaju toliko nepoznanica, ali da su saznali da u tom slučaju nijesu saslušani ni Izet Rastoder i Dragan Bokan.

Kazao je i da je Drobnjak prošao poligraf, kao što su ga prošli i članovi porodice Krstović.

"Čini mi se da neko porodicu Krstović pokušava isturiti kao glavne krivce", kazao je Knežević.