Prethodnih dana i nedjelja na sceni je najava klasičnog pokušaja ustavnog puča, gaženja najvišeg pravnog akta, izborne volje građana i svih postulata demokratije, kazao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINA PRENOSIMO INTEGRALNO:



Građani Crne Gore su 30. avgusta glasali za promjenu, a ne za prevaru. Crna Gora glasala je za suštinske promjene, odbacivanje loših i pogubnih praksi koje su trajale 30 godina, a čiji su nosioci bili DPS i njegovi sateliti, politički poslušnici, medijske sluge i mafijaški saradnici.

Takvo opredjeljenje građani Crne Gore potvrdili su i na svim lokalnim izborima od tada, a poseban pečat dale su ubjedljive pobjede koje smo ostvarili čak i u tradicionalnim uporištima sadašnje opozicije.

U izbornoj kampanji svi politički subjekti koji su kasnije formirali parlamentarnu većinu su jasno saopštili da sa DPS-om neće praviti bilo kakve kombinacije nakon izbora. Jasno i eksplicitno. I šta imamo sada.

Da oni koji su vam se kleli da sa DPS-om neće ići u bilo kakve varijante, a i prije samo mjesec dana tvrdili da sa ovakvim DPS-om neće nikada imati bilo šta, nude takvom DPS-u da mu prinesu na tacnu slobodarske glasove građana Crne Gore i da zajedno formiraju parlamentarnu većinu. To se zove politička prevara.

Da oni koji su odbili rekonstrukciju Vlade insistirajući na ekspertskoj Vladi, sada iskazuju spremnost da zajedno sa DPS-om forimiraju političku Vladu. To se zove političko licemjerstvo.

Da oni koji su jedini imali svoje političke predstavnike u Vladi, sada hoce sa DPS-om da sruše tu Vladu. To se zove politićki nemoral.

Da oni koji su tvrdili da imaju spiskove DPS poslanika i funkcionera koje će da procesuiraju zbog kriminala i korupcje, sada sa tim ljudima žele zajedno da vrše vlast i odbijaju da saopšte ko im je nudio 21 milion za izdaju narodne volje. To se zove politički kukavičluk.

Da oni drugi koji su nastali na otklonu od kriminala i korupcije DPS-a i čiji su članovi decenijama šikanirani zajedno sa svima nama od tog po mnogo čemu monstruoznog sistema vladanja, sada iskazuju spremnost da razgovaraju o formiranju Vlade čiji bi ključni oslonac bio DPS. To se zove politička izdaja.

Kada spojite političku prevaru, političko licemjerstvo, politički nemoral, politički kukavičluk i političku izdaju dobijate veliku narodnu izdaju. Izdaju epskih razmjera. Izdaju vijeka. Izdaju kakvu ne pamti Crna Gora.

Političke funkcije su prolazne, sve to kao i mnogo drugog u životu dolazi i prolazi, pa se nešto i ponovo vraća, ali slobodu i čiste ruke kad izgubite jednom nikada više ih ne možete povratiti. Zato, ako izdaja narodne volje dovede do toga da ponovo budem opozicioni poslanik, bice mi čast da nastavim da predvodim nepokolebljivi i hrabri narod Crne Gore svih vjera i nacija, jer će ova prevara ako se kojim slučajem nasilno realizuje, trajati taman koliko i one koje su realizovali Pozitivna Crna Gora i pojedini lokalni izvođači sličnih akcija u Nikšiću, Budvi i drugim gradovima.

Aleksa Bečić može da bude sve u životu, od najobičnijeg crnogorskog radnika i rodoljuba do najvišeg državnog zvaničnika, ali izdajnik nikada. Za mene sloboda i čiste ruke nemaju cijenu. Biće mi čast da budem smijenjen zbog svoje ideje, a to je ideja da bude narodna volja, a ne mafijaška volja.

Ja te principe ne mogu da izdam.

Ja ne mogu da izdam onog kom služim, a to je narod Crne Gore. Narod Crne Gore je jedino pravo bogatstvo Crne Gore. Ali ona manjina političkih aktera koji su sluge interesa neformalnih centara moći, zavisnici od privilegija i funkcija, ti ljudi su za prezir od strane cijele Crne Gore.

Upravo njima je najviše stalo da Crna Gora svaka dva mjeseca upada u novu političku krizu, njima je u interesu da sav napredak koji smo napravili ostane u sjenci nametnutih podjela i razdora.

Uzdignute glave ću i dalje stajati sa protivnicima bivšeg režima, protivnicima povratka u prošlost i protivnicima nazadnih pećinskih nacionalista – čiji je cilj uvijek da nas posvađaju, podijele i opljačkaju.

U ovih godinu i po dana bez obzira na zatečeno i veoma teško stanje i ogromne opstrukcije, ucjene, uslovljavanja i druge poteškoće urađeno je mnogo. Ostvarena su brojna istorijska dostignuća. Ekonomski smo konsolidovali zemlju. Radili smo za platu i ništa mimo plate. Povećali smo plate, penzije, staračke naknade, uveli dječije dodatke i besplatne udzbenike, vratili naknade majkama, obezbijedili veliko povećanje plata, kao i besplatno ljetovanje ili zimovanje za sve zdravstvene i prosvjetne radnike, donijeli novi Zakon o slobodi vjeroispovijesti, izabrali novi Tuzilački savjet, uveli Njegošev dan kao državni praznik, obezbijedili energetsku stabilnost, ispravili poluvjekovnu nepravdu prema mještanima Valdanosa, razmotrili sve predloge zakona, sproveli revolucionarne promjene u Parlamentu izgradivši ga u jaku i moćnu instituciju, i još mnogo toga.

Sve smo to uradili. Ali nešto nismo uradili! Nismo imali nijednu optužbu za organizovani kriminal. Nismo imali optužbe za korupciju. I izgleda nešto veoma bitno nismo uradili –Nismo čuvali sebi leđa. Nismo ušli u izdajničke dogovore. Nismo bili podmukli i pokvareni. Nismo izdali. Oni koji to planiraju uraditi krili su se iza manjina, a pojedini iza velikih koalicija.

Ne možete se ni sakriti iza bilo koga, ovo je zemlja u kojoj svi sve znaju.

Nemojte da potcjenjujete građane Crne Gore, niko ovdje nije ni glup ni lud.

Vidi vas narod, vidi vas Crna Gora!

Ko se god pokušao poigrati sa voljom naroda ili ko je god potcijenio narod Crne Gore doživio je veoma brzo hladan tuš. U pamet se dok još nije kasno.

A, ovo stalno obesmišljavanje i demokratije i Ustava mora prestati. I prestaće, to vam ja obećavam.

Da ponovim, lično, ako budem smijenjen od strane pučista, to će mi biti velika čast i čist ću izaći pred građane Crne Gore.

Snage imam više nego ikada, a volje još više, da stanem na čelo duha 30. avgusta 2020. i povedem protivnike bivšeg režima i pećinskog nacionalizma, a sada i protivnike izdajnika, na novi put pobjede evropske, razvijene, poštene, ponosne i srećne Crne Gore.

A, vas ako nije sramota, izdajte narod, znaće narod da to prepozna.