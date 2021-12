Bez razgovora i konsenzusa nema napretka u Crnoj Gori, i moramo rizikovati malo više i upustiti se u razgovore kako bi došli do rezultata koji se odnose prije svega na deblokadu pravosudnih institucija, konstatovao je čelnik kluba poslanika DPS-a Danijel Živković

On je rekao da je stvar za pohvalu u novom sazivu Parlamentarni kanal, te veća transparentnost rada Skupštine.

“Imamo i otvorene prenose sjednica radnih tijela, što sve daje ukupnoj javnosti priliku da se upozna sa aktivnostima poslanika na radnim tijelima. Parlamentarni kanal je omogućio građanima da se bolje upoznaju sa raspravama i to je pohvalno”, ukazao je Živković.

On je naveo da DPS nije stupao u bojkot parlamenta, već su na samom početku kazali da žele da iskažu revolt zbog bahatosti vlasti i političke situacije, ali najmanje je cilj bio opstrukcija rada bilo koje institucije.

“Mi smo proevropska opozicija. Bojim se da vlast nije prepoznala da preko puta sebe ima evropsku opoziciju kojoj je cilj dijalog, a ne opstrukcija bilo koje institucije”, navodi Živković.

Po njegovom sudu, kuriozitet je da imamo ekspertsku ili ekspertsko-političku vladu, gdje se desilo to da najveći dio parlamentarne većine nema svoje predstavnike u vladi.

“Pa je samim tim bila neophodnija potreba da ministri češće dolaze u Skupštinu da se upoznamo sa politikama vlade. Jedan broj ministara ignorisao je tu obavezu, previđajući činjenicu da legitimitet upravo crpe iz legitimiteta poslanika jer su ih poslanici birali. Pa bi bilo logično da saslušamo sve ono što imaju da kažu i da saslušaju sve ono što je upit parlamenta. Nažalost, jedan broj ministara je izbjegavao tu obavezu”, podvukao je Živković.

Kako je rekao, konkretno su to resor finansija i resor kulture, nauke, prosvjete i sporta.

“Čini se da je tu izostala odgovornija reakcija vlade i tih ministarstava prema Skupštini Crne Gore”, konstatuje Živković.

On je naglasio da je odgovornost ministara u ranijem sazivu bila na većem nivou i na odboru i na plenumu.

Po tvrdnji Živkovića, u parlamentu nema nijedne skrivene teme za Demokratsku partiju socijalista. On je naveo da su mnoge teme dosad korišćene za zloupotrebe u politčkom prostoru, ne bi li se to stavilo kao teret bivšoj vladajućoj većini i DPS-u.

Osvrćući se na nedavnu incijativu za izgasavanje nepovjerenja Vladi, Živković je rekao da je ona pokazala jedinstvo 40 poslanika opozicije.

“I pokazala je da antidržavna politika treba da ode u prošlost. Pokazala je da ovakva politika treba da ode i koje su sve nesuglasice aktuelne parlamenarne većine. Tu nema većinskog raspoloženja za podršku vladi Zdravka Krivokapića. Sada je samo pitanje političke taktike i vještine mogućeg kako će se okončati taj proces. Na kraju, DF je saopštio da bi bilo neophodno da se vrati građanima mandat i da se ide na izbore jer je ovo stanje neodrživo”, naveo je Živković.

On tvrdi da je DPS spremna za prijevremene parlamentarne izbore.

“Rezultati svih istraživanja pokazuju da je DPS povećala nivo povjerenja biračke javnosti. Čvrsto stojimo na procentu glasova koji smo ostvarili na parlametarnim izborima. Neka istraživanja koja ne radimo mi nego neke renomirane kuće za neke druge političke subjekte nam daju i nekoliko procenata više. Imamo nivo od 35 odsto koji je bio na parlamentarnim izborima. Da je ovo tačno govori vam i činjenica da su one partije koje su sada u vlasti sigurne u svoju pobjedu one bi odmah raspisale parlamentarne izbore”, naveo je Živković.

Po njegovom mišljenju, DPS dominIra političkom scenom u Crnoj Gori u odnosu na ono što je podrška biračke javnosti.

“To što na drugoj strani imamo subjekte koji su se okupili na platformi mržnje prema DPS je pitanje deficita političke zrelosti i odgovornosti prema nacionalnim interesima Crne Gore. To je problem u Crnoj Gori. Država ne može da napreduje ako stalno imamo pristup da smo mi na jednoj strani a DPS na drugoj. Ako malo otvorimo horizonte i vidike onda ćete prepoznati da u DPS možete imati partnera i da u partnerstvu sa DPS možete graditi bolju budućnost u Crnoj Gori”, poručio je Živković.

Kako je rekao, česte su spekulacije u dijelu javnosti da teret koalicionog kapaciteta DPS leži na njenom predsjedniku Milu Đukanoviću.

“O predsjedniku Đukanoviću i dostugnućima politike koju je on vodio u prethodnim godinama nema potrebe govoriti. Oni koji plasiraju takve tvrdnje treba da razmisle o nivou političke kulture”, istakao je Živković.

Komentarišući najavljeni program Vladinih ekonomskih reformi, Živković je rekao da to kao realnost ne vide ni oni u parlamentu koji čine parlamentarnu većinu.

“Oni su i sami kazali da je ova vlada kriminalna i korumpirana, i dali su im više negativnih epiteta i kvalifikacija u negativnom kontekstu, nego što je to dala opozicija. Drugo, vezano za pitanje samog plana, on jeste veoma ambiciozan i njemu se pristupilo bez ozbijne analize, djeluje mi kao nešto u službu i svrhu formiranja nove političke strukture na politčkoj sceni u Crnoj Gori. Između ostalog, provijajvaju određene izjave premijera i nekih ministara da bi bilo nužno formirati neku novu političku strukturu i to pretežno od onih ministratra koji se nave ovim programom nazvanim ‘Evropa sad’ od strane Vlade”, ocjenjuje Živković.

Kako je rekao, plan mora proći sveobuhvatrnu analizu u parlamentu i mora se dobro sagledati kako ta zakonska rješenja i budžet djeluju na ekonomski i finansijski sistem države, pa tek nakon toga može da se razmišlja je li taj plan potreban Crnoj Gori.

“A MMF je ukazao da plan treba sprovoditi u fazama”, podjsetio je Živković.

On je odbacio optužbe da je DPS ostavio u nasleđe lošu ekonomsko-socijalnu situaciju, ističući da se radi o besmislicama.

Upitan o najavljenom zakonu o porijeku imovine, on je rekao da je završeno vrijeme prijekih sudova u Crnoj Gori.

“Taj zakon će se donositi za svakog građanina, a ne zbog funkcionera ranije ili sadašnje vlasti, već za sve građane”, kazao je Živković, ističući da nemaju ništa protiv da se bilo čija imovina provjeri, pa ni imovima lidera DPS-a.

Živković je rekao da bez razgovora i konsenzusa nema napretka u Crnoj Gori.

“Moramo rizikovati malo više i upustiti se u razgovore kako bi došli do rezultata koji se odnose prije svega na deblokadu pravosudnih institucija. Crna Gora je građanska država koja treba da napreduje na putu ka Evropskoj uniji”, zaključio je Živković.