Poslanik Demokrata Vladimir Martinović je kazao da se Demokratska partija socijalista svim silama trudi da se uz pomoć miliona eura "preko noći" vrate na vlast.

“Da se štiti mafija, tajkuni, ali je naš zadatak - onih koji smo protiv političke korupcije, da to spriječimo. Ponavljaću sve do ponedjeljka - ako bi nekom i dlaka na glavi pomislila da to uradi, taj je uzeo novac, taj je bacio i čast i obraz pod noge”, kazao je Martinović na sjednici Ustavnog odbora.