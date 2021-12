Parlament treba da oslikava cijelo naše društvo i kao centralna institucija demokratije treba da posluži kao mjesto za istinski dijalog kako bi svi zajedno rješavali suštinske probleme naše države, rekao je za Parlamentarni kanal Javnog servisa Ervin Ibrahimović.

On je u prvom intervjuu nakon što je izabran na mjesto potpredsjednika parlamenta kazao da zakonodavni dom mora da učini više na rješavanju ključnih problema u zemlji.

"Prije svega izborom predstavnika manjina, mislim da je napravljen ozbiljan iskorak i konačno možemo da ispunjavamo funkciju predstavljanja i zastupanja u punom kapacitetu. Završetkom ovog ekipiranja, odnosno izborom potpredsjednika parlamenta, mislim da se stiču uslovi da zadovoljimo ono što građani očekuju od nas. Vjerujem i da će DPS uskoro predložiti svog kandidata za potpredsjednika Skupštine", rekao je Ibrahimović.

On navodi da ni parlament nije mogao da bude imun na sva politička dešavanja u našoj zemlji. Po njegovom sudu, morao je da uradi parlament više u ovih godinu dana.

"BS ne gleda s koje strane dolaze predloženi zakoni i drugi akti, već koliko su kvalitetni. Nas su građani izabrali da pravimo uslove za bolji život za njih. Moramo biti u parlamentu, dijalog uvesti u parlament, da se suočimo u Skupštini sa argumentima", naglasio je Ibrahimović.

On ističe da se mora raditi na tome da se postigne dvotrećinska većina povodom pitanja koja su dovela do svojevrsne blokade u državi.

"Moramo da radimo na tome kako da deblokiramo našu državu. To je važno pitanje, svi su odgovorni. Kada su demokratske vrijednosti u pitanju, ovaj parlament je ranije postizao konzenzus. To me ohrabruje i kada su imenovanja u pravosuđu u pitanju", istakao je Ibrahimović.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore je rekao da ga brine etnička distanca u zemlji.

"Ne samo kao šef partije i kluba i potpredsjednik Skupštine sada, mislim da je aktuelna većina propustila jednu šansu, a obećali su 30. avgusta mnogo toga. Propustili su šansu da unaprijede stanje u Crnoj Gori. A ustvari desilo se etničko čišćenje manje brojnih naroda u državnoj upravi. Ne možemo tako. Elementarna je logika da se jedna trećina građana ne može izopštiti iz ove države. Nama je potrebno da svi građani budu zajedno, da svi osjetimo boljitak. Ako se budemo odricali jedne trećine ovog društva, mislim da to nije put", ističe Ibrahimović.

On je podsjetio da je BS predlagala manjinsku vladu u kojoj bi bili Demokratska Crna Gora, pokret URA, SDP, SD i manjinske stranke, ističući da je to bio dobar predlog, kako prenosi RTCG.

"Sada se vidi da smo izgubili 12 mjeseci. Standard je sve gori, cijene rastu, reformi nema, a mi smo uspjeli i da se zamjerimo predstavnicima EU, na način što smo vratili neke stare zakone koji nisu u skladu sa evropskim pravilima. Premijer nema podršku ni najvećeg kluba u vlasti, njega podržava samo par poslanika. Možda je to jedan od razloga ovako poražavajućih rezultata ove vlade. Bili smo u pravu što nismo prošle godine prihvatili ponudu da uđemo u vladu. Ako želite da gradite prijateljstvo s nekim, onda se to radi iskreno i svim bićem, odnos prema nama nikje bio takav kada smo imali taj jedan razgovor", naveo je Ibrahimović.

On je rekao da su građani 30. avgusta prošle godine upozorili raniju vlast da nije dobro rađeno.

"Ali ovo je otišlo mnogo dalje, i šalje lošu poruku. Prethodna vlast nije išla ovako, imala je neku granicu i kriterijume. A danas su sve javne institucije prepune političkih pristalica partija iz sadašnje vlasti. Doveli su neka naša velika preduzeća u minus. Odavno je vlada trebalo da se izvini građanima, uz to i premijer da podnese ostavku, pa da biramo novu vladu ili da idemo na prijevremene izbore", smatra Ibrahimović.

Prema njegovom mišljenju, teško je vjerovati da aktulna većina može da napravi novu vladu, jer je jasno da se najčešće ne mogu dogovoriti ni oko elementranih stvari.

"Mi smo spremni za prijevremene parlamentarne izbore", kazao je Ibrahimović.

On navodi da je nacrt zakona o prebivalištu bio pokušaj da se izopšti dijaspora iz crnogorskog društva.

"Ne možemo tako praviti bolju Crnu Goru. Ne može ona biti dobra bez naše dijapore", ukazuje čelnik Bošnjačke stranke.

On navodi da je i u modernim demokratijama kohabitacija vlasti normalna stvar i ni aktuelna vlast ne treba da pokazuje ko je jači, oni ili šef države, ili obrnuto, jer najvažnije je riješiti pitanje imenovanja novih diplomatski predstavnika Crne Gore.

"Mi kao da se trudimo da dijasporu naljutimo, da otjeramo naše najbolje investitore. A u Crnoj Gori dijaspora godišnje šalje preko 500 miliona u svoj kraj. Te stvari treba da cijenimo, a ne da se trudimo da te ljude odbijemo od Crne Gore", zaključuje Ibrahimović.

On se založio za suštinski dijalog u crnogorskom parlamentu i rješavanje ključnih pitanja koja opterećuju crnogorsko društvo.