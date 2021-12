Smijenjeni v.d direktora Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović kazao je da mu nije objašnjeno zašto mu nije produžen mandat, kao i da mu je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić ponudio ministarsku poziciju u potencijalno rekonstruisanoj vladi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“U septembru sam otvorio teme sa ministrom Spajićem zašto mi se ne daju pomoćnici i zašto se ne otvaraju neki konkursi, a dobio sam odgovor da on misli da nisam optimalan za funkciju koju obavljam, već da treba da obavljam neku drugu, možda i ministarsku ako se Vlada rekonstruiše”, kazao je Damjanović gostujući na TV Adria.

On je kazao da nakon sastanka sa Spajićem nije bilo nikakve komunikacije, kao i da je potom Vlada donijela odluku o prestanku njegovog v.d statusa.

“Ne znam i neću da tumačim suštinske razloge smjene. Sistemski smo se obračunali sa dugogodišnjim švercom narkotika i cigareta. Nisam siguran da od vremena kad sam smijenjen pa do sada ima i približnih rezultata. Međunarodni faktor ne daje tek tako podršku i za to treba krediblitet i ozbiljnost. Ovdje je problem sistem i što se ne daje šansa da se pošteno radi”, kazao je Damjanović.

Dodaje da onaj ko ga je smjenio nije ništa dobro napravio sistemu i državi.

“Maliciozno je slati cinične opaske kako neke akcije nisu bile poznate v.d direktoru Uprave prihoda i carina poput akcija suzbijanja kokaina. To nije moguće obaviti bez prvog čovjeka u upravi tj. mog znanja”, kazao je.

Kako je kazao, vlada nije ispunila obećanje o nagradi za pripadnike carinske službe.

“Dužnost mi je da podsjetim da je Vlada Crne Gore obećala da će isplatiti nagrade za pripadnike carinske službe koji su učestvovali u akcijama suzbijanja krijumčarenja. To obećanje nije ispunjeno, ako jeste neka me demantuju, to su ljudi koji su glavu rizikovali, oni su to zaslužili”, kazao je Damjanović.

Dodaje i da je nakon smjene razgovarao sa premijerom Krivokapićem, ali predmet razgovora nije bila ponuda nikakve funkcije.

“Razgovarali smo o razlozima i načinu smjene, nije to bio dug razgovor. Ja sam se potrudio da dam svoje viđenje tog problema i problema koji su izazvali takvim činom”, ističe bivši direktor Uprave prihoda i carina.

Damjanović je kazao da je za par mjeseci dok je bio na čelu Uprave prihoda i carina urađeno dosta na sprječavanju šverca cigareta u Crnoj Gori.

“Ja sam bio jedan od predlagaća odluke o zabrani skladištenja cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar. Zajedno sa direktorom UP sam naredio akciju popisivanja cigareta u slobodnoj zoni. Početkom juna smo dobili pravu sliku koliko se cigareta nalazi u skladištu. To su više desetina miliona eura vrijednosti. Kada se uradi novi popis biće moguće vidjeti da li je nešto u međuvremenu nestalo i kako se vodi ta priča sa magacinima”, kazao je Damjanović.

On je kazao da potpredsjednik Vlade Dritan Abazović nikad nije rekao da on nije imao saznanja o akciji zaplijene kokaina.

“Sva saznanja sam imao, a takođe dva službenika Uprave prihoda i carina koja su imala saznanja treba da dobiju nagradu koja im je obećana”, navodi Damjanović.

