Prema podacima OIK Mojkovac do 19 sati glasalo je 80,23 odsto građana.

Prema podacima OIK Cetinje do 19 časova na Cetinju je pravo glasa iskoristilo 63,8 upisanih birača

Prema podacima OIK Petnjica do 19 časova glasalo je 2.816 grđana, ili 44,96 odsto upisanih

Iz Opštinske izborne komisije Petnjica saopšteno je da je do 17 časova glasalo 41,22 odsto ili 2.582 upisanih birača.

Iz Opštinske izborne komisije na Cetinju saopštili su da je do 17 časova glasalo 54 odsto upisanih birača I da izborni dan protiče u redu i da nema nepravolnosti.

Prema podacima OIK Mojkovac, do 17 sati, glasalo je 75,98 odsto upisanih ili 5.177 birača.

Izlaznost u Mojkovcu do 15 časova je 67,82% ili 4621 birača, na Cetinju je svoju građansku dužnost izvršilo 44,15% ili 6072 birača, a u Petnjici 36,25% ili 2271 birač.

13 : 30

IZLAZNOST DO 13 ČASOVA

Izlaznost u Mojkovcu do 13 časova je 58,16% ili 3963 birača, na Cetinju do 13 časova je 34,47 % ili 4740 birača, a izlaznost u Petnjici do 13 časova je 31,91% ili 1999 birača, navodi se u saopštenju Demokrata.