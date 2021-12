13 : 30

IZLAZNOST DO 13 ČASOVA

Izlaznost u Mojkovcu do 13 časova je 58,16% ili 3963 birača, na Cetinju do 13 časova je 34,47 % ili 4740 birača, a izlaznost u Petnjici do 13 časova je 31,91% ili 1999 birača, navodi se u saopštenju Demokrata.