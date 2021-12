Nevladina organizacija MANS već nekoliko godina pokušava da dođe do podataka o korišćenju državnog aviona zbog sumnji da su ga najviši državni funkcioneri nerijetko koristili i za privatne potrebe.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Promjena vlasti, 30. avgusta prošle godine, na mnogim nivoima nije donijela pomake u transparentnosti. Tako je novi Generalni sekretarijat Vlade nastavio da od javnosti krije podatke koji mogu da ukažu na zloupotrebu državne imovine, prenose Vijesti.

Sa druge strane, Skupština Crne Gore je Istraživačkom centru MANS-a omogućila pristup dijelu podataka koji su u njenom posjedu i odnose se na letove realizovane u periodu od 2016. do kraja 2021. godine.



Najveći dio analiziranih podataka odnosi se na bivšeg šefa parlamenta, Ivana Brajovića koji je za četiri godine svog mandata, državni avion koristio 42 puta. Darko Pajović, za pet mjeseci, koliko je bio šef parlamenta, ovim avionom letio je osam puta, a aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore, Aleksa Bečić, za godinu, dva puta.

Analiza podataka o Ivanu Brajoviću otkriva da je aktuelni lider Socijaldemokrata često putovao u pratnji supruge Dragane Brajović, koja ga je pratila na čak 25 službenih putovanja u inostrastvo. Prema zahtjevima za korišćenje državnog aviona, koje je analizirao MANS, Brajovićeva supruga je bila zvanični dio crnogorske delegacije šest puta, dok je kao takozvana “pratnja delegacije” državnim avionom letjela 19 puta, pišu Vijesti.

Kao član delegacije, Dragana Brajović je obično prisustvovala protokolarnim prosjetama Ivana Brajovića, dok je van zvaničnog protokola i o trošku građana, supruga bivšeg šefa parlamenta posjetila: Rim, Rimini, Bratislavu, Varšavu, Maroko, Tbilisi, Beč, Baku, Ženevu, Talin, Berlin, Cirih, Luksemburg, Ankaru i Rejkjavik.

Zanimljivo je takođe da je supruga Ivana Brajovića u više slučajeva, dok je bila pratnja delegacije, letjela “specijalnim letom”, tj. državnim avionom, dok je zabilježeno da su članovi delegacije na tim putovanjima išli komercijalnim letovima.

U odgovoru na pitanja Istraživačkog centra MANS-a, bivši šef parlamenta je naveo da je lično pokrivao troškove avio karata svoje supruge kada nije bila član delegacije. Ipak, u dokumentaciji u koju je MANS imao uvid, nema podataka da je Brajovićeva supruga putovala komercijalnim letovima. Na pitanje za koje letove je lično platio kartu svojoj supruzi, Brajović nije htio da odgovori.

"Ove podatke smo dobili od Skupštine, koja nije imala problem da nam ih da, i negdje nam je neshvatljivo da, ni godinu od izbora nove Vlade, Generalni sekretarijat i dalje krije od građana ovu vrstu podataka. Imamo presudu Upravnog suda koji nalaže Generalnom sekretarijatu da objavi podatke i zapravo mi vidimo na na kojim descinatijama je korišćen državni avion, da li su to bile destinacije koje se poklapaju sa onim što su bile obaveze predsjednika države, premijera, predsjednika Skupštine... ili smo imali situaciju da je državni avion korišćen i u privatne svrhe. Podsjetiću da smo imali toliko afera, koje su uključivale i Švajcarsku, neke druge zemlje, gdje su državni funkcioneri putovali. Bilo bi jako korisno da od Generalnog sekretarijata konačno dobijemo informacije da li je državni avion korišćen stvarno za službena putovanja ili završavanje privatnih poslova. Još uvijek nemamo informaciju o čuvenom letu predsjednika Đukanovića za Pariz i dalje za Majami, i koji je to službeni posao koji je on, kako je naveo, obavio tom prilikom", kazao je direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac.

Bivšeg šefa parlamenta Darka Pajovića su na službenim putovanjima,tokom njegovog petomjesečnog mandata, na osam putovanja pratili njegovi savjetnici i prevodioci, te kamermani i obezbjeđenje.

Aktuelni predsjednik parlamenta Aleksa Bečić je, prema dostavljenoj dokumentaciji, državni avion, za godinu mandata, koristio dva puta, na letovima do Ljubljane i Budimpešte. Za razliku od Brajovića i Pajovića, dokumentacija o letovima Bečića nije sadržala konkretna imena i funkcije članova delegacije. U odgovoru na dodatna pitanja MANS-a, iz Bečićevog kabineta je saopšteno da su predsjednika na službenim putovanjima državnim avionom pratile savjetnice Sandra Radević i Dubravka Joksimović, snimatelji i prevodioci, te poslanik Boris Bogdanović, za koga su iz kabineta saopštili da “bez nadoknade, sa drugim članovima kabineta, pomaže predsjedniku u organizaciji prijema i posjeta”.

Iz Vlade Crne Gore je prošle sedmice saopšteno da je Generalnom sekretarijatu naloženo da nakon pribavljanja mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost, objavi informacije o korišćenju državnog aviona. Ova odluka je donijeta nakon što je Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou početkom novembra vladi uputio preporuku da pomenuti podaci budu objavljeni.