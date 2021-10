I dok u Australiji čak i političari vole da skupljaju političke poene na imenu Novaka Đokovića, iz Velike Britanije stiže drugačija i jasna poruka.

Kako se bliži početak kraj aktuelne i početak nove sezone, tako se sve više priča o Australijan openu, vakcinaciji obaveznoj za igrače, a samim tim i Novaku Đokoviću.

Prethodnih dana se pisalo i o mogućnosti da prvi grend slem sezone ne bude održan, a posle brojnih napada iz Australije da najboljem teniseru sveta neće dozvoliti da dođe da se takmiči ukoliko se ne vakciniše, iz Velike Britanije stiže odbrana Srbina.

U kolumni novinara Olivera Brauna za britanski "Telegraf", poruka je jasna - "Demonizacija Novaka Đokovića mora da prestane!"

To je glavna poruka teksta u kojem je Braun imao šta da kaže o situaciji koja je trenutno na snazi oko Australijan opena. Đoković je u australijskim medijima praktično jedini predstavljen u vrlo negativnom svetlu po pitanju vakcina i čitava negativna kampanja svodi se isključivo na njegovo ime iz čitavog teniskog sveta.

Braun podseća da je premijer savezne države Viktorija imenom i prezimenom poslao poruku Đokoviću da mu "nikakve titule neće pomoći" da dođe u Australiju ako nije vakcinisan.

"Đoković je u Australiji demonizovan kao odbijač vakcine. Moderan konsensuz je da se opirao vakcini jer je kreten - na kraju krajeva, već je ranije govorio o molekulima vode koji reaguju na ljudske emocije i bio je ismejan zbog svog rada sa bivšim duhovnim guruom Pepeom Imazom", počeo je Braun u svojoj kolumni.

"Ali postoje dva problema sa ovom karikaturom. Prvi je da Đoković nije još razjasnio svoj zdravstveni status. Iako je veća verovatnoća da nije primio vakcinu, on i dalje to neće reći sa sigurnošću, Novak je opisao to pitanje u nedavnom intervjuu kao neodmereno. Druga stvar, on je već imao virus."

Braun potom nastavlja odbranu Srbina u odnosu medija prema njemu.

"S obzirom na to da je studija objavljena ove nedelje od Kancelarije za nacionalnu statistiku pokazala da je prethodna infekcija virusom podjednako efikasna u prevenciji kovida kao i vakcinacija, nije nerazumno tvrditi da je Đokovićevo oklevanje oko vakcinacije zasnovano na više od pseudonauke. Iako dugo verujem da vakcine predstavljaju najbrži i najefikasniji izlaz iz pandemije, ne sviđa mi se kako se Đoković omalovažava zbog izražavanja individualne slobode izbora."

Na kraju, autor teksta poentira.

"Upozorenje o zabrani u Australiji manje je ukorenjeno u nauci, a više u nefleksibilnoj ideologiji zemlje."