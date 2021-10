Imao je tri razloga da objasni zbog čega je izgubio.

Izgubio je Danil Medvedev u osmini finala Indijan Velsa od Grigora Dimitrova i tako ostao bez šansi da na makar na nedjelju dana postane najbolji igrač svijeta i svrgne Novaka Đokovića sa prve pozicije na ATP listi.

Poslije meča, šampion US opena je ponudio tri razloga za poraz, a jednim od njih je "prozvao" i samog Đokovića!

Medvedev je vodio protiv Grigora Dimitrova 6:4 i 4:1 u drugom setu, imao je dva brejka prednosti, ali je odjednom "pao", a Bugarin podigao nivo igre i potom preokretom stigao do velikog "skalpa".

Zbog toga Medvedev početkom novembra neće moći da na sedam dana postane najbolji igrač svijeta, za šta je trebalo da osvoji Indijan Vels. Takođe, Novaku se sada sve "otvara" da ostane prvi do 2022. godine.

"Imam da kažem tri stvari. Prvo, mislim da nikada nisam izgubio tri servis gema zaredom na betonu. To pokazuje koliko su spori ovi tereni, skoro kao šljaka. Izgubio sam servis četiri puta u jednom setu i to je nedopustivo. Drugo, znam da je mnogo teže kontrolisati lopticu tokom dana, zbog toga nisam mogao da udarim prvi servis kako sam želio. Pitao sam da igram u noćnom terminu, što nije bilo moguće jer sam bio slobodan dan ranije. To je normalno", počeo je Medvedev sa razlozima.

Onda je uslijedio i odgovor u kojem je suptilno "pecnuo" i Đokovića.

"Treće, Grigor je podigao nivo igre od 4:1 u drugom setu. Ako bude igrao kao što je u tim momentima, osvojiće turnir. Igrao je bolje od svih sa kojima sam se susreo na US openu. Ako nastavi ovako, ne vidim ko bi mogao da ga zaustavi", poručio je Rus.

Medvedev je otkrio da ne zna da li će nastupiti na turniru u Moskvi zbog umora, ali je istakao da mu neće biti potrebno mnogo vremena da preboli poraz od Bugarina.

"Da sam izgubio u finalu US opena, bilo bi mi mnogo teže. Mislim da ovaj poraz nije smak svijeta. Radiću kako bih bio bolji sljedeći put", rekao je Danil Medvedev.