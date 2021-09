Bili su u braku, ali to nije dugo potrajalo i sada se policija umešala.

Još jedan skandal drma tenis! Nakon što je devojka optužila Aleksa Zvereva za nasilje, sada su se pojavile slične optužbe za još jednog tenisera.

Policija Rio de Žaneira istražuje slučaj TIjaga Sejbot Vilda, trenutno 124. igrača na svetu koji je navodno psihički maltretirao, ali i naneo fizičke povrede svojoj bivšoj ženi Tajani Limi.

Ona je vrlo popularna na instagramu, a po struci je lekarka biomedicine i sada je zatražila zabranu prilaska za svog bivšeg muža.

"Bez da sam to primetila naterao me je da promenim čitav svoj život! Nisam mogla da sam oblačim kako sam htela, volela sam duge nokte, a on je heo da nosim kratke, jer su dugi nokti "za kučke". Ako se politički ne bismo slagali, a nismo, on bi mi pričao da sam kluba i pričao mi je da "ostajem sa j*benim crncima sa kojima se družim", navela je ona.

Tijago Sejbot Vild je inače gledan kao velika teniska zvezda u usponu kada je 2018. godine pobedio Lorenca Musetija i osvojio juniorski US Open, ali za sada nije uspeo nijednom da se probije ni u prvih 100 na svetu.

