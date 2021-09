Rukometašice Budućnosti Bemax poražene su i u trećoj utakmici DELO EHF Lige šampiona, na gostovanju danskom Esbjergu - 35:20.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Nedostajalo je borbenosti i faulova nad protivničkim igračicama, a ni igra u napadu nije bila na potrebnom nivou. Budućnost Bemax ima mlad tim, očekivane su i greške u igri, alii neprihvatljivo da se igračice ne bore na pravi način za dres kluba koji je dva puta bio šampion Evrope", istakla je Bojana Popović, trener "plavih".

"Nije ispoštovan dogovor, nisu odigrale kako smo planirale. Djevojke su mlade, dešavaju se greške, to je očekivano za mene, ali da se ne bore za dres sa grbom Budućnosti, to mi je neprihvatljivo. Moraju da pokažu veću borbenost, da prave više faulova u igri jedan na jedan, to je nešto što nije bilo dobro danas i što ne mogu da razumijem. Kada otklonimo te nedostatke u igri, možemo da pričamo o drugim taktičkim detaljima",izjavila je Popović za klupski sajt.

"Nije nam išlo ni u napadu, bilo je dosta problema i nijesmo postizali lake golove, a kada smo imali dobre prilike, nijesmo ih koristili. Bilo je grešaka u napadu koje je protivnik kažnjavao lakim golovima, to ne smije da se dešava, jer vraćanje mora da bude bolje. Naravno da nijesam zadovoljna izdanjem, znam da moramo mnogo bolje",cporučila je Popović.

Budućnost Bemax je bila ravnopravan rival samo u uvodnim minutima, sve ostalo bilo je u znaku danskog tima koji je upisao drugu pobjedu u sezoni.

"Kao mlad tim radujemo se svakom meču u Ligi šampiona, ali pristup mora da bude bolji. Morale smo bolje da odgovorimo na neke taktičke stvari, što je od nas tražio stručni štab. Dobro smo počele meč, ali u nastavku smo morale da pokažemo veću borbenost i da imamo istu želju kao što je to bio slučaj u uvodnim minutama. Moramo bolje u narednim mečevima". zaključila je Nina Bulatović.