Tim Bojane Popović poražen i od drugog direktnog rivala za plasman u nokaut fazu - 34:29 u „Bemax areni”.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Prije nego što je sezona počela, znalo se da će rukometašicama Budućnost Bemaxa glavni rivali za 6. mjesto u grupi A i ulazak u osminu finala Lige šampiona biti Podravka i Borusija iz Dortmunda.

Nažalost, već nakon prva dva kola ta misija je postala gotovo nemoguća, jer je tim Bojane Popović, poslije poraza u Koprivnici, izgubio i od Njemica u „Bemax areni” (34:29).

„Plave” su dobro počele u odbrani, tjerale protivnice da igraju do pasivnog napada, ali su u tim trenucima, kada se čekalo da Ruskinje Alpaidze i Berezkina oduzmu loptu Borusiji, primile nekoliko bespotrebnih golova.

Gošće su prvi put povele u 15. minutu (7:6), a onda dobile i poklon - naivna isključenja Nikoline Vukčević i Nine Bulatović, koje je Žaklin Moreno kaznila s dva pogotka iz kontri za 10:7 u 18. minutu.

Popovićeva je uzela tajm-aut, ali je njen tim do odmora stalno bio u zaostatku od jednog do tri gola. Na startu nastavka je Fatos Kičikjildiz dva puta pogađala za plus četiri (19:15 i 20:16), što je bilo najava pobjede.

Budućnost do kraja nije prišla na manje od dva gola minusa, pa je sebe dovela u gotovo bezizlaznu situaciju, da protiv znatno jačih rivala (u grupi su još i Brest, Rostov, Ferencvaroš, ĆSM Bukurešt i Esbjerg) juri plasman u nokaut fazu.

BUDUĆNOST BEMAX - BORUSIJA DORTMUND 29:34 (15:18)

Podgorica - „Bemax arena”. Gledalaca: 200. Sudije: Alpaidze i Berezkina (Rusija). Sedmerci: Budućnost Bemax 11 (8), Borusija Dortmund 5 (5). Isključenja: Budućnost Bemax 10, Borusija Dortmund 6 minuta.

Budućnost Bemax: BABOVIĆ (devet odbrana), J. Kadović, Ćorović, MITROVIĆ 2 (1), PLETIKOSIĆ 7 (1), Zrnić, Marsenić, BRNOVIĆ 3, BULATOVIĆ 2, MASLOVA 6 (1), Anđušić, N. Kadović, PAVIĆEVIĆ 4, Kepić 5 (5), Vukčević, Krivokapić.

Borusija Dortmund: KOHORST (dvije odbrane i sedmerac), Ten Holte (četiri odbrane i dva sedmerca), BERGER, GRAJSELS 11 (5), Sando, MORENO 5, Kičikjildiz 2, Abdula 2, FRERIKS 3, VAN DER HEJDEN 6, Rening 1, BLEKMAN 4.