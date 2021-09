Budućnost Bemax u duelu protiv Borusije Dortmund želi da pruži bolje izdanje nego u Koprivnici, gdje je na startu sezone poražena od Podravke.

Protivniku koji možda i najviše trči od svih učesnika Lige šampiona, ne smiju se dozvoliti laki golovi, kaže trener Bojana Popović uoči nedjeljnog duela protiv njemačkog tima u drugom kolu elitnog takmičenja.

Popović je izjavila da će njene izrabranice pokušati da nametnu svoj ritam, te da se nadigravaju protiv tima koga su prošle sezone oba puta savladale u međusobnim duelima.

– I prije početka sezone smo najavili da je naša želja da iz utakmice u utakmicu podižemo nivo igre. Ne možemo da vratimo vrijeme i da razmišljamo o tome da je možda trebalo da odigramo još neki pripremni meč, koji bi nam dao smjernice za gostovanje ekipi Podravke. Možda je i očekivano za mene da ekipa bude u grču na početku meča u Koprivnici i bez pravih duela koji bi pokazali da smo došli da se borimo.

U nastavku je izdanje bilo bolje i to je putokaz i za nedjeljni meč protiv Borusije. Želimo da za nijansu imamo bolji pristup u prvom poluvremenu i da ne dozvolimo da Borusija koja prošle i ove sezone možda i najviše trči u Ligi šampiona, dođe do nekih lakih golova. To je nešto što uvijek potenciram kada krenemo sa analizom. Biće nam lakše da igramo sa svim timovima kada bude manje lakih golova koje primamo.

Time se najviše bavimo, vrlo je važno da odbijemo taj prvi „talas“, vrlo je važno da agresivnost bude na visokom nivou tokom svih 60 minuta, naročito protiv timova kao što je Borusija koja odlično trči i u takmičarskom je ritmu. Pokušaćemo da nametnemo ritam koji će nama više odgovarati i da se nadigravamo svih 60 minuta, kao što je bio slučaj prošle sezone. Vjerujem da će igračice pokazati zube na našem terenu i da će pružiti bolje izdanje nego u Koprivnici – kazala je Popović.

Iako je za očekivati da potpuno izmijenjeni i mladi sastav treba da napreduje kako sezona bude odmicala, jasno je da se u duelu protiv njemačkog tima ne smiju ponoviti neke greške iz premijernog meča protiv Podravke, naročito ne 22 primljena gola u prvom poluvremenu.

– Većina igračica nije igrala u Ligi šampiona, očekivane su i greške kod ozbiljnijih ekipa nego što smo mi. FTC je osvojio samo bod u Njemačkoj, CSM Bukurešt je doživio poraz na startu iako ima iskusnu ekipu sa igračicama koje imaju i deset godina iskustva igranja u Ligi šampiona.

Vjerujem da će stres biti sve manje prisutan u našoj igri kako sezona bude odmicala, a onda će biti manje promašaja i grešaka koje ne smiju da se dozvole. Moramo da budemo agresivni, naročito zbog činjenice da imamo mlad sastav. Budućnost je prepoznata po tome da igru bazira na jakoj odbrani i velikoj agresivnosti. Samo tako možemo i jedino o tome pričamo, a vidjećemo koliko ćemo uspjeti. Imamo novi sastav, igračice se i dalje upoznaju, sve je to proces i moramo da budemo strpljivi i istrajni u onome što radimo.

Budućnost i Borusija bili su rivali i prošle sezone, a naš tim dobio je oba međusobna duela – u oktobru prošle godine u Njemačkoj je bilo 28:26, dok je u Podgorici bilo 31:27.

– Moramo da budemo disciplinovani u napadu, jer sve greške protivnik može da kazni lakih golovima. To ne smijemo sebi da dozvolimo, moramo da budemo strpljivi i akcije gradimo do kraja. Vraćanje u odbranu je takođe, značajan detalj koji će biti u fokusu tokom čitave sezone, jer moramo da budemo agresivni naročito na domaćem terenu.

Popović može da računa na sve igračice, pa će lijevi bek Ilda Kepić upisati debi u Ligi šampiona, nakon što se oporavila od povrede.

– Ilda je značajna u odbrani, polomila je jabučnu kost uoči meča protiv Podrakve, bio je prisutan i hematom, zbog čega nijesmo željeli da rizikujemo da igra u Koprivnici. U nedjelju će prvi put nastupati u Ligi šampiona, vjerujem da će dati doprinos da agresivnost u odbrani bude na većem nivou – zaključila je Popović.