Prvi teniser na ATP listi Novak Đoković plasirao se u finale US Opena pošto je u noći za nama bio bolji od Njemca Zvereva poslije pet setova.

Izvor: Profimedia

Na konferenciji za medije Nole je iznio svoje prve utiske nakon ovog polufinalnog meča.

„Bilo je dosta emocija na terenu. I dobrih i loših i uspona i padova. Moram da priznam da nisam imao kontinuitet u igri – protiv Beretinija sam bio konstantniji. Ipak, u najbitnijim trenucima sam uspio da pronađem višu brzinu i u petom setu odigram kako sam odigrao. Osim tog gema na 5:1 kada sam izgubio na svoj servis, jako dobro sam čitao Sašine servise. Dao sam sebi mogućnost da privedem meč kraju, što sam i uspio. Atmosfera je bila fenomenalna, mislim da sam imao više podrške nego u bilo kom meču od početka turniran. Želio bih da se zahvalim svima koji su me podržavali, i našim ljudima koji su bili tu, ali naravno i drugima. Kao što Amerikanci vole da kažu, bila je električna atmosfera koja nam je obojici pomogla da pružimo sve od sebe. Mislim da smo opravdali zvanje derbija u kontekstu neizvjesnog meča. Mislim da je bilo fer što je peti set odlučivao. Mislim da sam u petom setu podigao nivo, a potom sam se na tom talasu vozio do posljednjeg udarca“, izjavio je Novak Đoković.

Da li ga je Saša Zverev iznenadio, a da li može to da uradi Danil Medvedev?

„Nije me iznenadio. Sada smo na ovom visokom nivou mnogo puta igrali jedan protiv drugog, da prosto tu nema velikih tajni. Isti je slučaj i sa Danilom Medvedevom. Naravno, svaki od nas treba da se postavi kako treba i možda prikrije određene taktičke zamisli na terenu, ali znamo protiv koga igramo. Sada je najveći zadatak izvesti ono što si zamislio. To je jako teško i velika je retkost da vam pođe za rukom da ostvarite sve što ste zamislili. Zato je grend slem to što jeste i zato su ti igrači tako teški protivnici za mene. Zbog toga se godinama i spremamo mentalno i fizički za velike izazove“, kazao je Novak.

Šta je Zverev srpskom teniseru rekao na mreži i šta Novaka najviše „nervira“ u igri Danila Medvedeva?

„Saša mi je poželio sreću i drugarski mi je poručio da će me ’prebiti’ ako ne osvojim titulu u nedjelju. Šalu na stranu, mi se lijepo slažemo i stvarno je lijepo od njega što mi je uputio takve riječi na mreži i u svlačionici nakon meča. Imamo veliko poštovanje jedan prema drugom i van terena se dobro slažemo. Što se Medvedeva tiče, ja se njemu, njegovoj igri i njegovim rezultatima divim – vrlo poštujem ono što je uradio. On ima veoma nekarakteristične udarce sa osnovne linije. Djeluje kao da možda nije u balansu, ali rijetko griješi. Ono što njega izdvaja od drugih je teniska inteligencija koju posjeduje i mogućnost da se izvadi iz teških situacija. On ima jedan od najboljih servisa na svijetu, koji mu daje brojne ’besplatne’ i lake poene. Znam njegovu igru veoma dobro, fantastično sam igrao protiv njega u finalu AO i analizuraću taj duel. Pokušaću da sve uradim dobro kao što mi je pošlo za rukom u Melburnu“, rekao je osvajač 20 Grend Slem titula.