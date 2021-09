Njemački fudbaler je ponovo u centru pažnje svjetske javnosti, a sve nakon presude koja mu je izrečena u četvrtak. Njegov ljubavni život do sada je bio vrlo buran...

Izvor: MN Press/Instagram/kasia_lenhardt/pregnant.who/Printscreen

Džerom Boateng je ponovo u centru skandala! Njemački fudbaler je u četvrtak bio u žiži javnosti, kada ga je sud u Minhenu osudio za nanošenje fizičkih povreda njegovoj bivšoj partnerki.

Zbog toga će bivši igrač Bajerna, a sada Liona, morati da plati 1.800.000 eura, ali ovo je daleko od jedinog skandala koji se vezuje uz Boatengovo ime.

Ljubavni život iskusnog defanzivca je često bio tema medija, koje su njegove turbulentne veze i te kako zanimale. Sve je kulminiralo tokom 2021. godine, kada se izdešavalo nekoliko događaja koje bi Boateng vjerovatno želio da zaboravi.

TUKAO ŽENU SVOJE DJECE, PA OSUĐEN

Prvi primjer je upravo i ovaj koji je bio tema medija u četvrtak. Tiče se Šerin Senler, žene s kojom je Boateng bio u turbulentnoj vezi od 2007. godine, a sa kojom se prije nekoliko godina rastao.

Šerin je Boatengu rodila dvoje djece, a tokom njihovog odmora na Karibima 2018. godine došlo je do fizičkog obračuna zbog kojeg je fudbaler na kraju i osuđen. U optužnici se navodilo da je Boateng tom prilikom Šerin udarao, tukao, grizao joj glavu, bacao je na pod i vrijeđao je. Tužioc je insistirao i da je Boateng bacio staklenu lampu na njegovu nekadašnju partnerku.

Šerin je istakla tokom suđenja da ju je Boateng toliko jako udario pesnicom u bubreg da je ostala bez vazduha, da joj je čupao kosu i gurao prst u oko. Za incident od 19. jula 2018. je rekla i da nije bio prvi, ali da je bio najnasilniji do tada.

Boateng je osuđen maksimalnom novčanom kaznom od 1.800.000 eura, a imaće i pravo žalbe.

BIVŠA DJEVOJKA SE UBILA

Tragična vijest pogodila je Njemačku početkom februara ove godine. Tada se saznalo da je njemačka manekenka Kasija Lenhart pronađena mrtva u njenom stanu, samo osam dana nakon žestoke javne svađe sa Boatengom.

Kasija je bila Boatengova djevojka nakon njegovog rastanka sa Šerin Senler, a imala je 25 godina. Prve sumnje nakon njenog pronalaska u stanu bile su da se samoubila, a neposredno prije svega toga, u medijima je "udarila" na fudbalera.

Boateng je prvo javno izašao sa informacijama da mu je manekenka stalno prijetila da će mu uništiti karijeru i da ga je ucjenjivala, dok je Lenhartova rekla da će o svemu izaći u javnost i otkriti pravu istinu. To se na kraju nije desilo jer je ubrzo nakon čitavog skandala oduzela sebi život. I tom prilikom su istražitelji željeli da više saznaju o njenom odnosu sa Boatengom...

Ovo je Kasija Lenhart:

VARAO PARTNERKU SA PLEJBOJ "ZEČICOM"?

Ubrzo nakon samoubistva Kasije Lenhart, u medijima se javila i bivša Plejboj "zečica" Melisa Hau. Ona je tvrdila da nije iznenađena što se Kasija ubila jer "momci poput Džeroma prave psihički haos djevojkama".

Ona je tada za britanske medije otkrila da je bio s njom u povremenoj vezi dok je već imao drugu partnerku.

"Džerom je s njom igrao igrice i eto šta se na kraju dogodi. Džeroma sam upoznala u Londonu i odmah me je proganjao na društvenim mrežama. Tražio je da idem s njim na jednu zabavu i pristala sam. Želio je da idem s njim u Njemačku, ali sam to odbila. Izlazili smo nekoliko puta, ali nikada nisam spavala s njim. Mislila sam da sam jedina, a onda sam na jednoj naslovnici vidjela da je u vezi i da je vjeren. Slao mi je poruke i ponašao se kao da je nema. Prekinula sam svaki kontakt s njim jer je to previše drame za mene", rekla je Melisa Hau za britanski "San".

Ovo je Melisa Hau: