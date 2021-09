Zanimljivo, kada Novak ima šansu da preskoči rivale - onda bi svi da budu jednaki i navijaju protiv njega. A kada Federer ima šansu, onda se ne vode time...

Čuveni švedski teniser Mats Vilander već godinama radi kao stručni konsultant, a tokom rane faze karijere Novaka Đokovića bio je jedan od njegovih najvećih kritičara.

U skorije vrijeme to se promijenilo, znao je Vilander da brani Đokovića kada ga drugi napadaju, da stane uz njega i podrži ga kada bi to malo ko očekivao, međutim sada se vratio na "stara podešavanja" i poručio je da se nada da će srpski teniser ostati bez trofeja na US Openu.

Đoković je uz male oscilacije ušao u drugu nedelju "mejdžora" u Njujorku i na četiri pobede je od 21. grend slema, čime bi prestigao Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Takođe, Novak juri i "kalendarski slem" - četiri najveća trofeja u istoj godini - što niko nije uspio preko pola vijeka.

"Rekao bih da su njegove šanse 49,9% naprema 50,1%.Igrači koji su njegovi izazivači su vrlo dobri na betonu, što je velika razlika u odnosu na Vimbldon ili Rolan Garos. Novak će morati da trči i trči ako već ne može da nadjača rivala. To je ono što je impresivno u njegovoj igri, u kojoj djeluje kao da ništa nije posebno. Samo udara lopticu čisto i konstantno", kazao je Vilander i podsetio na drugačije stilove koje imaju Nadal i Federer.

"Kod Novaka vi znate šta će da uradi, ne plaše se teniseri da igraju protiv njega, ali on je sa druge nevjerovatan borac...", dodao je Vilander u intervjuu za švajcarski "Berner Cajtung".

Šveđanin je potom "potkačio" novinara sa kojim je razgovarao i izazvao ga za posljednje pitanje.

Da li se nadate da će Novak Đoković osvojiti "kalendarski slem"?

"Ne", odmah je odgovorio Vilander.

"Volio bih da sva trojica najvećih završe karijeru sa 20 grend slemova. Novak je dominirao u Australiji, Nadal je u Parizu, a Rodžer na Vimbldonu. Sva trojica izjednačeni, to bi bio perfektan kraj jedne ere. Takođe, volio bih da vidim i neke nove šampione...", odgovorio je Vilander.

Zanimljivo, kada Đoković dobije šansu da preskoči rivale, onda niko ne navija za njega, ali kada Federer nastupa na Vimbldonu - onda su svi za njega jer bi to bio savršen oproštaj od tenisa.