Meč će se održati na najvećoj mogućoj sceni, u Londonu, na stadionu Totenhema, a Prašovićev duel biće glavna uvodna borba za spektakl jeseni, okršaj Entonija Džošue i Aleksandra Usika za tri pojasa u teškoj kategoriji (WBA, WBO, IBF).

Glamurozni događaj je 25. septembra.

"Ovaj istorijski sportski trenutak za Crnu Goru u pripremi je od oktobra prošle godine, kada je Dilan u kvalifikacionom meču u Beogradu, pobijedio do tada neporaženog Edina Puhala (19-0-0).

Poslije tog meča, Dilan je odradio još jednu profesionalnu borbu, u kojim je u Budvi - Hotel Splendid, pobijedio Hrvatskog borca Tomislava Rudana.

Lorens Okoli je, takođe, imao dva meča u Londonu, na Vembliju, kada je prvu u decembru prošle godine osvojio pojas interkontinentalnog, a u martu ove godine i pojas svjetskog šampiona WBO federacije u kruzer kategoriji, pobjedom nad Poljakom Kšištofom Glovackim", saopšteno je iz tima Dilana Prašovića.

Okoli ima skor od svih 16 pobjeda, Prašović je upisao maksimalnih 15 pobjeda.

