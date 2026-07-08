Posle nevjerovatnog uspjeha na Vimbldonu Novaku Đokoviću stižu čestitke sa svih strana, znalo se da ga voli Patrik Klajvert, ali mu je pisao i Stiven Džerard.

Izvor: YouTube/The Overlap

Novak Đoković napravio je ogroman uspjeh plasmanom u polufinale Vimbldona. Pobijedio je Feliksa Ože-Alijasima u najdužem četvrtfinalu na londonskoj travi ikada, pet sati i 15 minuta - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Posle toga su krenule da stižu čestitke od kojih ga je jedna posebno iznenadila.

Na svom Instagramu je Đoković okačio fotografije sa meča. "Moj najduži meč na Vimbldonu ikada. Nezaboravna noćna smena", napisao je Đoković i onda su krenuli da se ređaju komentari.

Rijetko kome je srpski as stigao da odgovori, ali jednom čovjeku je morao. Djelovalo je da ga je iznenadila njegova poruka i da nije znao da je i legendarni fudbaler njegov navijač. Bivši as Liverpula Stiven Džerard mu je napisao da je najveći ikada "GOAT" tako što je ostavio emotikon koze i aplauza.

"Legendo, hvala ti", odgovorio mu je Đoković.

Bilo je to i čestitki drugih ljudi poput Patrika Klajverta koji je napisao "Brate, čestitke", poruke od Lindzi Von, poruke sa zvaničnog profila Vimbldona, Laureusa i mnogih drugih.