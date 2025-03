Novak Đoković nikad nije zaboravio kako se prema njemu ponašao nepristojni Britanac Kamerun Nori.

Novak Đoković deluje napeto pred početak nastupa na Mastersu u Majamiju ovog petka, jer je za njim loš nastup na Indijan Velsu. Sigurno je da će bolje od svih na svetu znati kako da se izbori sa tenzijom kada u petak uveče stane na teren naspram Australijanca Rinkija Hidžikate, svestan da nema pravo na greške. Na to je navikao, kao što mu nije strana ni napetost na terenu i kada je ne očekuje.

Jedna od takvih, na momente dramatičnih situacija dogodila se pretprošle sezone u Rimu, kada je u duelu protiv Britanca Kameruna Norija ostao šokiran ponašanjem protivnika do te mere da mu se na licu videlo iznenađenje.

Bio je to duel osmine finala u kojem je Novak pobedio rezultatom 6:3, 6:4, ali ne bez drame. Nori se na momente ponašao krajnje nesportski, vikao naglas praktično posle svakog dobrog poteza i osvojenog poena, tražio medicinski tajm-aut pred Novakov servis-gem za pobedu... A prešao je svaku liniju pristojnosti i kada je lopticom pogodio Novaka Đokovića u trenutku u kojem je Srbin bio okrenut leđima.

Novakova iznenađena reakcija i neskrivena ljutnja na licu bili su jasan znak da je Nori prevršio svaku meru i da će dobiti šta zaslužuje. Nori je rekao "Izvini" ("Sorry"), podigao ruku u znak izvinjenja, ali to nije bilo dovoljno uverljivo da Novak tek tako pređe preko toga.

"Pogledao sam snimak te situacije u kojoj me je pogodio. Da, možda bismo mogli da kažemo da me nije video. Ne znam da li me je video. Ne znam da li perifernim vidom uvek možete da vidite gde je igrač pozicioniran na terenu. Loptica je bila izuzetno spora i on je bio izuzetno blizu mreži. Samo sam se okrenuo jer je taj poen već bio gotov za mene", kazao je Novak.

Đokoviću na konferenciji za novinare posle meča nije bilo potrebno postavljati pitanja.

"Nori je bio pristojan, ne znam otkud ovo"

"I nije stvar u tome, već je suština u zbiru svega drugog. Od početka je radio stvari koje su mu dopuštene. Dozvoljeno mu je da koristi medicinski tajm-aut, dozvoljeno mu je i da pogodi igrača lopticom, dozvoljeno mu je da kaže 'Hajde' protivniku u lice više-manje posle svakog poena, praktično od starta meča. To su stvari za koje u svlačionici znamo da nisu fer-plej i da to nije način na koji se ophodimo jedni prema drugima. Ali ako mu je dozvoljeno...", kazao je on.

Đoković i Nori odigrali su četiri međusobna meča i usvakom je Srbin trijumfovao. Na Završnom Mastersu 2021. bilo je 6:2, 6:1, u polufinalu Vimbldona 2022. bilo je 3:1 u setovima za Srbina, u Rimu je bilo 2:0 u navedenom meču, a kasnije 2023. bilo je i 6:4, 6:4 u četvrtfinalu Dejvis kupa.

"Dobro se slažem sa njim svih ovih godina koliko je na turu. Trenirali smo zajedno i veoma je pristojan momak van terena, zato ne shvatam ovakvo ponašanje na terenu, da budem iskren. Ali tako je, kako je. Doneo je vatru na teren i odgovorio sam na to. Neću da dozvolim da se neko ponaša tako i da samo sagnem glavu. Odgovoriću na to. I to je sve. Šta se dogodi na terenu ostaće na terenu i nastavljemo dalje", rekao je Novak Đoković posle tog meča.

Nori uzvratio: A da se Đoković meni izvini?

Britanac je posle meča rekao da je uputio Đokoviću izvinjenje jer ga je pogodio loptom, tvrdio da nije slavio poene provocirajući ga i tražio da se Novak njemu izvini.

Njihov meč u Rimu kasnio je 13 minuta i Nori je navodno tražio objašnjenje od organizatora da li je to dozvoljeno. Kada su mu rekli da se toleriše kašnjenje od 15 minuta, Nori je prihvatio tu odluku, ali očigledno da je bio veoma besan i da ga je ta ljutnja držala kroz ceo meč. I da ga je vodila ka nesportskom ponašanju.

"Želeo je dodatno vreme sa fizioterapeutom, a meč je bio zakazan u 11 sati. Izašao je recimo u 11.12 ili 11.13, mislim da nije video nikakav problem u tome. Nije mi rekao ni reč. I nijednog trenutka se nije izvinio. Nikada to nisam video u karijeri, ali verujem da je to sve u skladu sa pravilima, bar su mi tako rekli", rekao je tada Nori.

Đoković je na to uzvratio da su organizatori napravili haos, a ne on. Na taj način stavljena je tačka na zaista skandalozan meč u kojem je Novak zadržao mir da pobedi tenisera kome je najveći uspeh plasman na 8. mesto ATP liste u septembru 2022. godine.

Šta se od tada dogodilo sa Norijem?

Britanski teniser rođen u Johanesburgu u Južnoj Africi igarao je 2022. i 2023. godine najbolje u karijeri, izborio najbolji plasman, polufinale Vimbldona protiv Đokovića i ulazio je u 4. kolo US Opena 2022. i Australijan opena početkom 2024. godine. Nakon toga nije uspevao da ponovi takve uspehe, a sredinom 2024. morao je na višemesečnu pauzu zbog povrede podlaktice i zbog nje je propustio Olimpijske igre u Parizu i kasniju američku turneju.

U oktobru prošle godine se vratio na ATP tur kada ga je naš Miomir Kecmanović pobedio na Stokholm openu, a potom je gubio u prvim kolima Beča, Mastersa u Parizu... Ove sezone je izgubio u prvoj rundi Australijan opena, a ranije ovog meseca stigao je do 3. kola Indijan velsa i izgubio od 10. tenisera sveta Tomija Pola.

Na tekućem Mastersu u Majamiju teško je očekivati da se sastane sa Đokovićem jer su u razdvojenim delovima "kostura" žreba i njihov susret je moguć tek u finalu.