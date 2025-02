On je poražen od italijanskog tenisera Matea Beretinija sa 5:7, 2:6 posle sat i 34 minuta igre.

Novak Đoković eliminisan je sa teniskog turnira u Dohi u prvom kolu.

Prvi je do brejk lopti došao Beretini u petom gemu, kada je imao tri vezane prilike da oduzme servis Đokoviću. Srpski teniser je uspio da spase sve tri lopte i da u narednom gemu on dođe do tri prilike za brejk, ali je i Beretini uspio da se odbrani i stigne do izjednačenja (3:3).

Teniseri su u nastavku čuvali svoje servise, a prvi set je odlučen u taj-brejku. Beretini je već na startu dodatnog gema stigao do mini brejka i zatim poveo sa 0:3.

Đoković je vratio mini brejk i smanjio na 3:4, ali je naredni poen na servis srpskog tenisera uzeo Beretini i do kraja sačuvao prednost.

Drugi set bolje je počeo italijanski tensier, koji je već u drugom gemu stigao do brejka. To je ujedno bio i prvi brejk u meču, a Italijan je do kraja bez većih problema izborio plasman u osminu finala.

Ovo je bio peti međusobni duel Đokovića i Beretinija i ujedno prva pobjeda za italijanskog tenisera. Između ostalog su se sastali i u finalu Vimbldona 2021. godine, kada je srpski teniser slavio sa 3:1 u setovima.

Beretini u narednoj fazi igra protiv 51. tenisera sveta Holanđanina Talona Grikspora.

Turnir u Dohi pripada seriji "500" i igra se na tvrdoj podlozi.