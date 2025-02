Istorijski trenutak karijere sjajnog Hamada Međedovića - trijumf protiv 8. tenisera svijeta i grend slem.

Izvor: MN Press

Mladi srpski teniser Hamad Međedović pobijedio je osmog tenisera svijeta, Danila Medvedeva - 6.3, 6:2. U polufinalu Marseja srpski Dejvis kup reprezentativac ostvario je uspjeh za pamćenje za sat i 13 minuta meča koji nikad neće zaboraviti. Bio je to Međedovićev (21) prvi trijumf protiv tenisera iz Top 10 društva.

Iako je Danil Medvedev bio apsolutni favorit i iako je počeo meč "brejkom", Međedović mu je odmah uzvratio i izjednačio na 1:1 u prvom setu, u narednom gemu je spasao tri brejk-lopte i uveo meč u svoj ritam. Pri svom vođstvu 4:3 u prvom setu, Međedović je ponovo napravio brejk, poveo 5:3 i potom samo potvrdio osvajanje prvog seta - 6:3.

U drugom je mnogo brže uradio posao teniser iz Novog Pazara, za 33 minuta. Toliko mu je bilo potrebno da uz čak tri "brejka" povede 4:1 i da potom bez ikakvih problema uđe u finale, u kojem će mu protivnik biti domaći teniser Ugo Umber, trenutno 17 na ATP listi.

Međedović, 96. igrač svijeta, igraće za svoj prvi trofej u profesionalnoj karijeri. Sa druge strane, Danil Medvedev definitivno ove sezone ne igra ni blizu svog nivoa, što je pokazao i preranom eliminacijom na Australijan openu u 2. kolu protiv Amerikanca Lernera Tijena.

Šta se događa Danilu Medvedevu?

Nakon toga je osvajač US Opena 2021. godine i u Roterdamu podbacio i izgubio od Matije Belučija (6:3, 6:7, 6:3). Poslije toga su ga novinari pitali neizbježno pitanje - u čemu je problem sa igrom Danila Medvedeva?

"Imam odgovor, ali to ne zavisi samo do mene. Moram da popravim mnoge stvari, neki pasing-šotovi mogu da budu bolji. Servis može da bude bolji, neki ritern takođe, tako da sve to zajedno. Neodstaje mi samopouzdanje, neke velike pobjede. Čeka me turnir u Marselju i probaću tamo da budem bolji. Probaću da nađem način. Da li će to da bude sjutra, za mjesec dana ili za godinu dana, to ne znam. Pronaći ću način da igram svoju igru opet", rekao je Medvedev tom prilikom. I njegov odgovor se i dalje ne nazire.