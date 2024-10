لقطات عفوية بين الاسطورتين نادال و جوكوفيتش في البوليفارد قبل لقائهما الأخير كمحترفين يوم الغد ❤️



Nice moments between two legends Nadal & Djokovic before their last dance tomorrow in#RiyadhSeason



