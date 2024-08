Trenutno prvi teniser na ATP listi Janik Siner je pred velikim izazovima pred US Open.

Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Janik Siner je posle više od tri sata igre savladao Aleksa Zvereva 7:6, 5:7, 7:6 u polufinalu Sinsinatija, ali nije bio baš oduševljen tom pobjedom! Mučio se Siner kako sa rivalom tako i sa svojom spremom. Ne samo da je jedva izdržao meč koji se igrao na dva dobijena seta, već je i imao problema sa kretanjem, pa je šepao u nekim poenima i posle poena.

U januaru je trenutno prvi teniser na ATP listi osvojio svoj prvi grend slem kada je pobijedio Danila Medvedeva u finalu Australijan opena, a nedavno je preskočio Olimpijske igre baš zbog toga što nije bio spreman. Sada ga čeka finale protiv domaćeg tenisera Frensisa Tijafoa i svjestan je Italijan da mora da bude mnogo spremniji za grend slem u Njujorku koji počinje krajem avgusta.

"Ovo mi jako znači. Situacija kroz koju sada prolazim je dosta drugačija nego bilo šta ranije i jako sam srećan zbog ovog rezultata. Naravno da fizički aspekt igre moram da popravim ako hoću da osvajam grend slemove i velike titule. Moram da budem u formi. Pokušaću mentalno da ostanem na vrhu, a vidjećemo šta će biti sjutra", rekao je Janik Siner.

Njega i dalje muči povreda kuka, a kada su ga pitali kako je povrijeđen uspio da pobijedi na meču protiv četvrtog tenisera svijeta i nekadašnjeg olimpijskog šampiona otkrio je da jednostavno nekada dođu takvi mečevi. A ako želiš da budeš na samom vrhu moraš da ih pobjeđuješ.

"Nekada moraš da igraš iz srca i mislim da je to danas bila moja jača strana. Bilo je uspona i padova, što uvijek može da se desi, pogotovo kada igrate duže od tri sata. Bio je to jako dobar meč za obojicu. On je dobro servirao, tako da mogu da budem ponosan na svoju igru. Meč je bio težak i uzbudljiv, a atmosfera je bila sjajna tokom cijelog meča. Krenuli smo da igramo na suncu, zatim je pala kiša, mijenjali su se uslovi", rekao je na kraju Janik Siner.