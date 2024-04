Endi Rodik smatra da Novaku Đokoviću i nije potreban trener.

Srpski teniser Novak Đoković raskinuo je saradnju sa dosadašnjim trenerom Goranom Ivaniševićem posle pet godina, a potom je nagovijestio da će ga naslijediti Nenad Zimonjić. Već smo vidjeli Zikija sa Đokovićem u Beogradu, potom i u Monte Karlu, ali još se čeka zvanična odluka jer je Nole čak pričao da razmišlja i da ubuduće nema trenera.

To kao da je čuo i njegov nekadašnji rival i veliki kritičar Endi Rodik koji je u svom podkastu imao zanimljiv stav koji se tiče takve ideje, naglasivši da je to zanimljiv koncept. "U startu, to je već čudno postavljeno pitanje - da li mu je uopšte potreban trener? Mislim da bi moja mačka mogla da ga trenira i da uradi sa njim prilično dobar posao, vjerovatno da dobije gomilu mečeva", rekao je Rodik tako potcijenivši Ivaniševića, Vajdu i sve ostale koji su radili sa srpskim asom.

Ipak, ima i jedna stvar koja ga brine: "Stvar je u tome da on ima 36 godina. Mislim da biste željeli nekoga, mislim da ne biste krenuli u "probnu vožnju" bez trenera prije Rolan Garosa i Vimbldona", objasnio je Rodik i dodao da je njegov izbor za trenera Marjan Vajda koji se ponekad vraća kada su potrebni uspjesi.

Podsjetimo, pred Novakom Đokovićem je učešće na mastersu u Monte Karlu, gdje je lane razočarao, dok se sve više priča o tome da je sa Ivanišević raskinuo saradnju zbog najave da neće igrati na Vimbldonu.