Novak Đoković otvoreno je govorio o svom stanju u Australiji.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Novak Đoković ostvario je pobjedu u 1. kolu Australijan opena protiv hrvatskog tenisera Dina Prižmića, ali mu je za to bilo potrebno više od četiri sata žestoke borbe. Posle meča on je tražio od publike da ovacijama isprati tinejdžera iz Splita, a na konferenciji za novinare govorio je i o svojoj povredi zgloba na ruci, kao i o bolesti koja ga očigledno muči.

"Malo sam se razbolio prethodnih dana, možda se nisam lijepo izrazio kada sam govorio o tome. Poslednjih četiri, pet dana je tako i vjerovatno to možete da prepoznate i po mom glasu. Slušajte, tako je - kako je. Samo morate da se suočite sa tim i da nastavite dalje, uz prihvatanje okolnosti kakve jesu. Moram da pokušam da izvučem maksimum iz situacije", rekao je Novak.

Kakav je plan za naredne dane? "Razgovaraću sutra sa svojim timom, možda preskočimo trening u ponedeljak, teniski trening. Možda budemo radili neke laganije vježbe, teretanu, trčanje, neke određene vježbe da bi mi tijelo ostalo u formi. Prošle godine praktično nisam ni trenirao između mečeva. Bile su drugačije okolnosti, jer sam bio povrijeđen. S obzirom na to da sada imam dva dana pauze, mislim da je to veoma korisno nakon što sam odigrao meč od četiri sata. Hajde da vidimo sutra ujutru u kakvom ću se stanju probuditi".

"KAO PROTIV SEBE U OGLEDALU!"

Vidi opis "ČUJETE U MOM GLASU KAKO SAM!" Novak Đoković otvorio dušu: Već danima je tako Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Eurosport/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tada je još jednom odao priznanje mladom Hrvatu. "Imao sam nevjerovatnog protivnika večeras. Za jednog 18-godišnjaka, da odigra tamo zrelo i samouvjereno, da se žestoko bori, da se ne predaje čak ni kada je zaostajao četiri gema u četvrtom setu. Impresioniran sam njegovim mentalitetom, njegovim pristupom, njegovom igrom... Čuo sam mnogo pozitivnih priča o njegovoj disciplini, posvećenosti svakodnevnim rutinama koje ga čine tako fizički jakim već sa 18 godina. Zato je već uspješan", kazao je Novak. "Ako nastavi ovako. imaće svijetlu karijeru".

Novaka su novinari pitali koliko snage izvlači iz svojih ranijih uspjeha, čak 10 osvojenih titula u Melburnu... "Vjerovatno to pomaže na početku meča. Danas je na startu napravio nekoliko duplih servis-grešaka. 'Slomio' sam mu servis. Mogli ste da vidite da je nervozan. Mislim da to o čemu govorite pomaže na početku meča i čini da vaše prisustvo bude još snažnije na terenu. Kada čitaju ostvarenja i ranije rezultate na turniru, nemoguće je da igrači to ne čuju, ne osjete, posebno kada ste mlad igrač kao on. Osjetio sam u drugom setu da je počeo da se osjeća komfornije. Bilo je nekih sjajnih razmjena, veoma naporan je bio meč. Skoro četiri sata za četiri seta. Osjetio sam u nekim momentima kao da igram protiv samog sebe, u ogledalu"

"Čuo sam da je volio da gleda moje mečeve dok je odrastao. Ima nevjerovatnu odbranu, posebno iz bekhend strane. Ima veoma raznovrsnu igru. Naravno, mora da popravi svaki udarac, a s obzirom na to da govorimo o 18-godišnjaku, impresioniran sam njegovim fizičkim stanjem. Njegove noge su super-snažne i tako je čvrst. Isto tako je i kada govorimo o njegovoj psihi, jer danas nije došao samo da igra dobro, već da pobijedi. Svaka mu čast, bilo je to impresivno"

Novak Đoković sledeći meč na Australijan openu igraće u srijedu ujutru, protiv pobednika duela Australijanaca, Alekseja Popirina i Marka Polmansa.

(MONDO - M.Š)