Koštao je 240 milona evra i izgleda čudesno!

Izvor: Youtube/ handball.ch (Handball Schweiz / Suisse)/Screenshot

Evropsko prvenstvo u rukometu počeće 10. januara u Nemačkoj i trajaće do 28. januara, kada će Evropa dobiti prvaka i još jednog učesnika Olimpijskih igara u Parizu. Rukometna reprezentacija Srbije i još 23 ekipe učestvovaće na dugo iščekivanom turniru, a on će biti odigran u šest gradova, Diledorfu, Kelnu, Berlinu, Hamburgu, Majnhajmu i Minhenu, gde će igrati Srbija.

"Orlovi" će se takmičiti u Grupi C i igraće protiv Islanda (12.1), Mađarske (14.1) i Crne Gore (16.1), a plasman u glavnu rundu izboriće dva tima iz grupe. Biće to sigurno uzbudljivo kontinentalno takmičenje, koje će početi u Dizeldorfu, na Merkur Špil-Areni, gde inače utakmice igra Fortuna Dizeldorf. Da, fudbalski tim se takmičiti na stadionu na kojem će biti otvoren EURO i na kojem će prvog dana, u sredu, biti odigrane utakmice Francuska - Severna Makedonija (18) i Nemačka - Švajcarska (20.45). Kapacitet stadiona je 54.600 gledalaca i sigurno će biti spektakularne utakmice u tom objektu, napravljenom u periodu od 2002. do 2004, sa ukupnim troškovima od 240 miliona evra.

Na tom stadionu biće igrane i utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu ovog leta, Austrija - Francuska (17. jun), Slovačka - tim iz baraža (21. jun) i Albanija - Španija (24. juna), dok će potom biti odigrana i po jedna utakmica osmine finala i četvrtfinala. A pola godine pre toga, na istom mestu igraće se rukomet.

Poigledajte stadion Merkur-Špil Arena, koji će se u toku Evropskog prvenstva u rukometu nazivati "Diseldorf arena", zbog sponzorskih razloga: