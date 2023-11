Popović: Razočarane smo igrom!

“Razočarane smo izdanjem u ovom meču, od prvog minuta je bilo evidentno da nemamo stav i energiju koja nam je potrebna. Nije bilo ni pobjedničkog mentaliteta koji smo pokazale u prvom meču u Brestu, a upravo je to neophodno ovom timu, jer ovom timu je u svakom meču potrebna energija i borbenost na najvećem mogućem nivou. Stvorila se loša energija i u prvom poluvremenu smo poklonile protivniku 10 golova iz naših grešaka. Teško je bilo da se vratimo u drugom poluvremenu, iako smo dobro krenule u nastavku, ali smo ponovo promašile neke zicere. Protivnik je to kažnjavao i došao do ubjedljive pobjede. Morale smo da odigramo bolje u napadu, a na kraju su nas tehničke greške i laki golovi rivala koštali ovog rezultata. Napad je bio nesiguran, pokušala sam sa dosta rotacije, ali nije nam išlo”, kazala je Popović.