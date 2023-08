Ovako je Vlado Georgiev reagovao dok je kiša počela da pada sve jače

Izvor: @VladoGeorgiev/Twitter

Novak Đoković u subotu je sa suprugom Jelenom posetio koncert Vlade Georgieva u Herceg Novom i tamo uživao u poslednjim danima odmora na Jadranu. Tokom nastupa popularnog pevača počela je da pada kiša koja nije posustajala, a u jednom trenutku je Vlado zastao i okrenuo se ka Noletu. "Pa, nismo na Vimbldonu da prekinemo", rekao je on, a Novak, Jelena i publika su oduševljeno reagovali. Pogledajte:

Pa nismo na Wimbledonu da prekinemo ⁦@DjokerNole⁩pic.twitter.com/XnXwixScW5 — Vlado Georgiev - Barba (@VladoGeorgiev)August 6, 2023

Novak će uskoro napustiti Crnu Goru posle tri nedelje i otići u Ameriku, gde će nastupiti na turniru u Sinsinatiju od 13. avgusta. Biće to priprema za glavni događaj do kraja leta - US open, na kojem će Novak od 28. avgusta prvi put nastupiti od 2021. godine, kada je izgubio u finalu od Danila Medvedeva. U međuvremenu je Đoković preskočio put u Kanadu, da bi dodatno odmorio na Jadranu i bio spreman za poslednji veliki izazov u sezoni u Njujorku. I pogledajte kako izgleda taj odmor, uz muziku Georgieva:

Pogledajte 00:49 Novak sa Jelenom na koncertu Vlade Georgieva u Herceg Novom Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Đoković je uoči odlaska u SAD doneo i neobičnu odluku, da nastupa u Sinsinatiju i u konkurenciji dublova. Tamo će mu par biti Nikola Čačić.

Pogledajte 00:15 Novak Đoković, jahanje Izvor: Instagram/etnokatundurmitor Izvor: Instagram/etnokatundurmitor