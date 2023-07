Ukrajinka umjesto ruke pružila sablju ka Ruskinji i napravila haos...

Izvor: Profimedia/Tadashi MIYAMOTO

Skandal na Svjetskom prvenstvu u mačevanju između ukrajinske i ruske predstavnice. Olga Harlan (Ukrajina) pobijedila je Anu Smirnovu (Rusija) sa 15:7, ali je onda diskvalifikovana. Ruskinja je skinula zaštitinu masku i pružila ruku protivnici, pa je umjesto ruke mačem, odnosno sabljom dotakla po nozi.

Ana je ostala u šoku, odmah se okrenula ka sudijama i tražila pomoć. Olga je otišla sa terena i sve vrijeme joj je dobacivala. Smirnova je gledala ka sudijama zbunjeno i nije znala kako da reaguje. Odmah je ustanovljeno da je prekršila pravila, ali do diskvalifikacije nije došlo tako brzo, čak naprotiv, prošla je nekažnjeno u prvom moment...

Ruska predstavnica je odbijala da se skloni sa mesta borbe, čekala je odluku sudija skoro sat vremena, čak su joj doneli i stolicu. Prvenstveno su žalbe Ruskinje odbijene, Olga nije kažnjena. Međutim, posle protesta i dugog trajanja celokupnog proces na kraju je donijeta odluka o kazni i diskvalifikaciji.

Pravila mačevanja kažu sledeće: "Pre početka borba takmičari moraju da izvedu mačevalački pozdrav ka protivniku, sudiji i gledaocima. Kada dođe do poslednjeg udarca borba se ne završava sve dok takmičari ne salutiraju jedan drugom, sudiji i gledaocima. Ukoliko dođe do kršenja pravila, postoje četiri grupe prekršaja od kojih je najteži diskvalifikacija sa turnira i suspenzija sa svih takmičenja u trajanju od 60 dana", navodi se u pravilniku. Pogledajte kako je to izgledalo:

Olga i Ana prve su takmičarke u mačevanju koje su imale borbu jedna protiv druge od kada je krenuo rat u Ukrajini. Zbog toga je Smirnova na Svetskom prvenstvu nastupila pod neutralnom zastavom, bez ikakvih obilježja Rusije.