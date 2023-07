Novak Đoković otišao je u Crnu Goru poslije poraza na Vimbldonu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković otišao je u Crnu Goru poslije poraza na Vimbldonu. Srpski teniser zaustavljen je u finalu takmičenja, izgubio je od Karlosa Alkaraza i poslije svega toga odlučio je da ode na odmor. Nije odabrao neku od egzotičnih destinacija, već je otišao u komšiluk.

Navijači su ga naravno prepoznali i tražili su fotografije i autograme, mnogima je izašao u susret, pa su se tako pojavile neke fotke na društvenim mrežama koje su otkrile da je tamo. Nije poznato tačno do kada će se zadržati u Crnoj Gori, ali će sigurno provesti naredni period tamo kako bi "napunio baterije" za ono što ga čeka u bliskoj budućnosti.

Glavni cilj mu je US open (od 28. avgusta do 10. septembra) i to je i sam rekao poslije meča u Londonu. Kao uvertira za poslednji grend slem sezone igraju se dva turnira. Prvi u Torontu (od 7. do 13. avgusta) i u Sinsinatiju (od 13. do 20. avgusta). Nije još uvek zvanično potvrđeno hoće li Novak igrati na oba turnira ili ima drugačiji plan. I to bi uskoro trebalo da bude poznato, izvjesno je da će igrati bar na jednom. Upravo to se mnogi trenutno pitaju - gde će sledeće igrati?

BONUS VIDEO: