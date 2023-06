Karlos Alkaraz došao je pred novinare posle poraza od Đokovića.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz došao je na konferenciju za medije posle poraza od Novaka Đokovića. Priznao je da se nije dobro osećao na terenu i da je uzrok svega toga bila tenzija i da je imao ogromne probleme sa grčevima."Bilo mi je veoma teško, razočaran sam, kada se meč završi ovako. Došao sam na meč sa dobrim osećajem, onda su počeli grčevi krajem drugog seta. To su stvari sa kojima moraš da se suočiš", rekao je Alkaraz.

Opisao je bolove koje je osećao krajem drugog seta. "U prvih nekoliko sekundi bol je bio baš jak, osetio sam grčeve u ruci, onda je početkom trećeg seta svaki deo tela počeo da se grči i ruke i noge. Teško mi je bilo da se krećem. Celo telo je počelo da se grči."

Na direktno pitanje šta je razlog dao je dodatne detalje. "Tenzija je razlog definitivno, ovakav meč. Ušao sam u meč sa dosta nervoze. Bilo je baš intenzivno u ta prva dva seta, sjajne razmene udaraca, drop-šotovi, trčanje. Kombinacija svega. Najvažnija je ta tenzija, sve to se skupilo."

Jedan od razloga toga svakako je i činjenica da je igrao protiv Đokovića. "Nije lako igrati protiv Novaka, legenda ovog sporta. Ako neko kaže da nije nervozan kada igra protiv njega, laže. Igrati grend slem polufinale je velika stvar, još veća kada je Đoković sa druge strane mreže. Sledeći put kada se susretnemo nadam se da će biti drugačije iako će nervi sigurno postojati."

Na predaju nije pomišljao iako je to mogao da učini zbog svih problema. "Loše bih se osećao da sam predao meč, to je ipak polufinale grend slema. Bilo bi mi baš, baš teško da je do toga došlo. U trećem setu mi nije palo na pamet da tako nešto uradim, ali sam u četvrtom setu shvatio da imam možda samo 1 odsto šanse da preokrenem."