Srpski teniser po prvi put pomenuo završetak igračke karijere i odlazak u penziju, a povod je bila najava Rafaela Nadala da će mu sledeća sezona biti poslednja.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji kreće u pohod na 23. grend slem titulu. Novak Đoković je stigao u Pariz, već je trenirao u glavnom gradu Francuske i izazvao oduševljenje navijača koji su ispunili tribine, a u narednim danima počeće i njegova borba za još jedan veliki trofej. Ovog puta neće biti najboljeg u istoriji kada je šljaka u pitanju - Đoković će igrati na turniru koji neće ugostiti Rafaela Nadala.

Situacija sa Rafaelom Nadalom bila je glavna tema Novakove konferencije u Parizu - ne samog zbog Španca i njegovog učešća već i zbog toga što je Novaka naterala da se zamisli o kraju karijere. Obavestio je novinare da misli o tome, a najavio je i kada će prestati da igra tenis!

"Lepo je biti ponovo ovde, svaki Grend slem uzimam kao poklon u ovim godinama. Iskoristiću priliku na najbolji mogući način. Grend slem je kao drugačiji sport, uvek sam više motivisan i imam veće samopouzdanje zbog uspeha koje sam stvarao. Format na tri dobijena seta me dobro služi, imam više vremena da se oporavim. Ne želim da pričam o nekim kasnijim rundama i igračima sa kojima bih se sastao, samo ću pričati o sledećim igračima. Aleks Kovačević je dečko sa srpskim korenima, sa kojim sam trenirao, veoma je fin momak. Ne želim da omalovažim nikoga, idem korak po korak, pa da vidimo dokle ćemo dogurati", rekao je Đoković na početku konferencije.

Jasno je svima u ovom trenutku da su Novakov cilj do kraja karijere trofeji sa najvećoih turnira na svetu. "Nije tajna da je jedan od razloga to što želim da uzmem što više rekorda. Stvari su drugačije nego u odnosu na pre 10 godina, moje telo drugačije odgovora. Sve podređujem Grend slemovima, za sada nemam problema fizičkih, želim da budem spreman kada dolazim da igram na njima. Povredio sam se na Adelejdu, tako da sam morao sa povredom da igram kroz čitav Australijan Open, bilo je sjajno pobediti", rekao je Novak i dodao: "Moram biti spreman za takve stvari, jer se češće dešavaju sada. Deo mene je uvek spreman da osvaja Grend slemove i titule, ali moram da budem svestan da je sada drugačije. Moram da razmišljam mesec po mesec. Tražiću balans po svim parametrima, nadam se da ću imati vremena. Zadovoljan sam ljudima oko sebe i treninzima, i istorija je nešto što me motiviše. Nadal koji ne igra ovde je veliki gubitak za tenis i sport, najuspešniji je na ovom turniru, ali otvara situaciju za nekog od nas da uzme titulu. Tu je Alkaraz verovatno najveći favorit na turniru, Cicipas, Medvedev, Rune, Rud, Zverev koji zna da vas ošteti na velikim turnirima. Sve je otvoreno, tu je nekoliko momaka koji mogu da učine mnogo, nadam se da ću uspeti da pobedim."

Mnogi smatraju da bi izostanak Rafaela Nadala mogao da olakša put novaka Đokovića do trećeg grend slema u Parizu, a i srpski teniser je prokomentarisao to. Naravno, u svom stilu, dobro raspoložen i uz mnogo poštovanja prema najvećem rivalu u karijeri.

"Ne nedostaje mi ovde sigurno (osmeh). Ne volim da ga vidim u žrebu na Rolan Garosu, nemam baš mnogo uspeha protiv njega ovde, uspeo sam, ali sam morao da dušu ispustim za to. Ne volim da igram protiv njega nigde, a kamoli ovde. Ali, kao neko ko je deo tenisa, želim da vidim najbolje tenisere kako igraju. On je osvojio srca mnogih zbog svoje harizme i svega što je uradio. Svi pričaju o tome koliko će moći da igra zbog povreda, ali on nastavlja, to poštujem jer znam kako je teško biti na tom nivou pored povreda. Morate da nađete sebi meru, naravno da će nedostajati i da će se vratiti kao što je rekao, kao što je rekao da će naredna godina biti poslednja. On je moj najveći rival, kada je rekao da će mu sledeća biti poslednja sezona, kao da odlazi i deo mene sa njim. Baš zbog toga rivalstva koje još uvek imamo, imam osećaj da je jedan od ljudi koji su dosta uticali na mene kao igrača i moj rast, velika motivacija, da guramo jedan drugog do limita. Da, zapitam se i za svoju karijeru i koliko ću ja igrati. Ne želi ništa da objavim, samo sam malo emotivan zbog toga što govorim", rekao je Novak i nastavio sa sličnom temom: "Osetio sam momenat da podelim jer me zatekla vest o Nadalu da će biti poslednja, jeste godinu dana stariji od mene i ako se gleda u nekom totalu više povreda od mene. Ipak, generacija smo i ceo život sam svoju karijeru proveo sa njim na turnirima, tu su i Federer i Marej. Mislim da je Mekinro pričao o tome, kada je Borg odlučio da se povuče, da je deo njega isto otišao sa Borgom. I stvarno je ta rečenica koju je on rekao ponovo mi se pojavila i urezala mi se kada sam čuo da se Nadal povlači. Neću da lažem da nisam pomislio i ja o povlačenju i kako bi to izgledalo, ali još imam benzina u sebi. Videćemo koliko će to trajati, nemam nikakav datum i dosta zavisi i od fizičkog stanja. Ono na šta sam se osvrnuo kada sam rekao da stvari nisu iste, mislio sam na to kako mi telo reagovalo. Mnogo sam se brže oporavljao, više poteškoća imam i više bolova i bukvalno se na nedeljnom nivou nešto dešava. Zavisi od svega, od mentalnog sklopa, koliko imam motivacije jer sam maltene već sve u sportu postigao. Razmišljam o tome, ali ne razmišljam stalno. Ne volim da gledam godine kao odlučujući faktor, gledam kakvo je moje stanje i da li uživam. Istorija je na crti i već pet godina igram za istoriju. Koji god turnir je tu, uvek mogu da oborim neki rekord, mislim da sam ih oborio dosta. To me i dalje motiviše, to je jedan od najvećih razloga zašto se bavim ovim sportom. Na ovom nivou moraš da imaš jasne ciljeve, tako sam funkcniosao čitav život i to je nešto što me je dovelo do ovih visiina. Neki novi klinci dolaze i videću koliko ću želeti još da guram."

U izostanku Rafaela Nadala, mladi Španac Karlos Alkaraz biće najveći izazov Novaku Đokoviću. Žreb ih je spojio već u polufinalu, a Novak je pred početak turnira govorio i o teniseru koji bi trebalo da nasledi trofejnu generaciju.

"On je broj jedan na svetu i on je igrač koji je osvajao najveće titule na šljaci ove godine. Zato je prvi favorit. Pogledamo poslednjih nekoliko meseci i formu njegovu i mene, on je veći favorit. Ali, kada igrate u tri dobijena tri seta, iskustvo je na mojoj strani. Pitanje je da li će to uticati na mene i na njega, ali ako gledamo iz perspektive sporta i svega što nas okružuje, on je prvi favorit", zaključio je srpski teniser.