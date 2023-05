Novak Đoković je u intervju za italijanske medije pričao o mnogim temama, pa i o povratku na Kosovo i Metohiju.

Novak Đoković je u Rimu, gdje su sve oči uprte u njega. Dolazio je Žoze Murinijo da se slika sa njim, novinari su se raspitivali šta misli o Nadalu i Federeru, a on je pričao o Kosovu i Metohiji! Poznato je da Đokovići vode poreklo iz južne srpske pokrajine, a on je italijanskim medijima otkrio da planira da se vrati na Kosovo i Metohiju i to sa cijelom porodicom.