Srpski teniser nije želeo na terenu da priča o tome, sačekao je konferenciju i onda otkrio šta misli o situaciji sa sredine drugog seta.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je uspeo da savlada Kamerona Norija (6:3, 6:4) u osmini finala mastersa u Rimu, a meč koji su počeli još u prepodnevnim časovima obeležila su dva velika skandala Britanca. Nori je iskoristio situaciju sredinom drugog seta da smečuje pravo u Novaka Đokovića koji se udaljavao od mreže svestan da je izgubio poen, a to nije nimalo kolegijalno.

Iako ima i onih koji opravdavaju ponašanje Norija - među njima je i "mrzitelj" Ben Rotenberg - jasno je da nije moralo tako da se završi. Novak je smirio strasti na terenu, nije želeo da se incident nastavi, a tek je na konferenciji za medije govorio o postupku tenisera kojeg je do sada pobedio u sva tri međusobna duela.

"Gledao sam ponovljeni snimak kad me je pogodio. Periferno me je video, za mene je poen bio završen... Koristio je sve što sme, da uzme medicinski tajm aut, ali to nije fer-plej, tako se ne odnosi na terenu. Znam ga dosta dugo, on je dobar momak, ne razumem ovo ponašanje, ali tako je kako je. On je uneo vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu" komentarisao je situaciju Novak Đoković.

Srpski teniser je pobedom na Britancem stigao do četvrtfinala, što mu se u Rimu desilo 17. uzastopni put. I to je, na neki način, potvrda da u najboljem mogućem raspoloženju dočekuje Rolan Garos gde će juriti 23. grend slem titulu.