Verovatno će i ovoga puta to što je Novak Đoković tražio tabletu izazvati buru u javnosti.

Srpski teniser Novak Đoković mučio se u prvom setu protiv Tomasa Ečeverije i tek posle taj-brejka i više od sat i po tenisa, uspeo je da povede 1:0. To nije bio nimalo lak izazov za Novaka Đokovića pošto dugo, još od Srpska opena, nije bio na terenu, a dobro znamo i da ga u poslednjih mesec dana muči povreda lakta zbog koje ne igra na vrhunskom nivou. To je osetio i Ečeverija i pokušao je da dođe do iznenađenje, međutim Nole je našao snagu da povede.