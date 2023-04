Borac iz Švajcarske smatra da je poštenija borba bila protiv medveda nego protiv Rusa u Moskvi.

Izvor: Instagram/printscreen/yasubey_enomoto

Ljubitelji MMA sporta sigurno znaju za informaciju da je Habib Nurmagomedov kao dete trenirao čak i sa malim medvedima, a to je sada pokušao da iskopira švajcarski borac japansko-peruanskog porekla Jasubej Enomoto. On se posle poraza u meču protiv Aleksandera Šelmenka (Rusija) u Moksvi pohvalio na Instagramu kako se rvao sa pravim, odraslim medvedom, a snimak je za kratko vreme napravio pometnju.

"Imao sam vremena da se osvrnem na svoju borbu od prošle nedelje u Moskvi i mogu da kažem da se osećam pokradeno. Pitam se da li su sudije imale pauzu za kafu tokom moje borbe sa Šelmenkom. Naneo sam mu više štete u toj borbi i moj učinak je bio bar pet puta veći od njegovog. Morao si da budeš slep da mi ne daš pobedu, ali to je samo moje mišljenje... Nadam se da su se navijači zabavili, a ja se ubijam na svakom treningu i mislim da ne zaslužujem da mi to rade posle 20 godina u sportu. Moja borba sa medvedom Tomom je bila mnogo konkurentnija i on je pobedio pošteno", napisao je Enomoto uz fotografiju i snimak borbe sa pravim medvedom.

Ispostavilo se da mu zahvati koje je "vežbao" na medvedu nisu pomogli pošto je odlukom sudija Šelmenko pobedio u Moskvi što je žestoko iznerviralo Švajcarca. Ko zna, možda posle ovoga neko zaista i odluči da "izmisli sport" ljudi i medveda, kao što je nedavno i šamaranje zadnjica postalo sport.