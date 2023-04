Rafael Nadal neće igrati na turniru u Barseloni

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal povukao se sa turnira u Barseloni. Nije se u potpunosti oporavio i nije spreman da se pojavi na takmičenju. Informaciju je potvrdio i on sam putem društvenih mreža, a navijači su zabrinuti jer se bliži Rolan Garos.

Španski mediji preneli su i da je učešće na turniru u Madridu takođe pod upitnikom. "Barselona je takmičenje koje je posebno za mene, uvek volim da igram u domovini. Nisam još uvek dovoljno spreman i nastaviću da se pripremam za povratak na teren", napisao je Nadal.

Posle Barselone sledi turnir u Masters u Madridu (od 26. aprila do 7. maja, pa Masters u Rimu (od 10. do 21. maja) i onda glavni turnir na šljaci, Rolan Garos (od 28. maja do 11. juna). U ovom momentu stvari ne izgledaju dobro za Nadala.