Najbolji teniser svih vremena nije želeo da sputa sina, pa dečak sam bira šta mu se sviđa i za koga želi da navija.

Novak Đoković je sa porodicom gledao meč Partizana na gostovanju Monaku u Evroligi, ali je centralna tema tog meča bio njegov sin Stefan! Najbolji teniser sveta otkrio je da naslednik navija za crno-bele, a navijači koji su tokom meča podržavali srpski tim su mu na kraju utakmice skandirali. Stefan je stidljivo mahnuo ka tribini, a zatim upoznao svoje omiljene košarkaše - bila je to veoma lepa scena!

Iako je poznato da je Novak Đoković navijač Crvene zvezde na čijim mečevima smo ga često viđali poslednjih godina, očigledno je da je stefan imao priliku da sam izabere ono što mu se najviše sviđa. Tako je bilo ovog puta, ali i nekoliko puta u prošlosti pošto je Novak pre više od godinu dana svetu otkrio da je Stefan Đoković veliki navijač njegovog rivala Rafaela Nadala!

Nakon što nije mogao da učestvuje na Australijan openu prošle godine jer je deportovan zbog problema sa vizom, Đoković je odlučio da ne gleda mečeve sa grend slema u Melburnu. Ipak, u kući je bilo zanimljivo - Jelena i Stefan su pratili turnir i imali su različite favorite za osvajanje. Na kraju je Rafa stigao do titule i dobio još jednog navijača.

"Nisam hteo da gledam finalni meč, jer sam hteo da budem na terenu. Bilo je zabavno, jer je moja supruga navijala za Medvedeva, a moj sin za Nadala", ispričao je Novak i dodao da Stefan obožava da gleda Nadala: "Pitao me je pre nekoliko dana kada je sledeći turnir na kojem ćemo igrati Rafa i ja. Rekao sam 'Nadam se uskoro' i pitao ga zašto je to bitno. On je otkrio da bi zaista želeo da ima fotografiju sa Rafaelom Nadalom", ispričao je Novak Đoković.

NOVAK ZA ZVEZDU, STEFAN ZA PARTIZAN - TO NIJE NAJČUDNIJE: Tata je najbolji svih vremena, a naslednik obožava RIVALA!

Podsećamo, Đoković je tokom meča Monaka i Partizana dao zanimljivu izjavu o navijačkim odnosima. "Partizan podržavam kada igra protiv bilo koga osim protiv Zvezde. Moj sin navija za Partizan, sada idemo i na mečeve Partizana, nadam se da će proći u Top8. Pored nas sedi predsednik Monaka, malo ga štipnem ako pretera. Rekao mi je da ne može da navija kako želi, samo da ne viče 'ua' drugom timu. Interesantno je, voli košarku, Srbija je zemlja košarke, pratimo, navijamo", kazao je u poluvremenu.