Rukometašice Bojane Popović na prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona poražene na svom terenu od mađarske ekipe 28:24

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Prije dvije godine, rukometašice Budućnost Bemaxa su u osminu finala Lige šampiona ušle kao autsajderke, ali su zahvaljujući izvanrednoj odbrani u prvom meču, kada su primile svega 19 golova, izbacile Ferencvaroš, prenose Vijesti.

Od novog iznenađenja u istoj fazi protiv tima iz Budimpešte, po svemu sudeći, nema ništa - tim Bojane Popović je u „Morači” poražen od Mađarica 28:24, a jasno je da će u revanšu u Erdu biti teško da se nadoknadi ovaj minus.

Samo jednom je Budućnost vodila, i to golom kapitenke Milene Raičević iz sedmerca u 1. minutu. Odbrana je bila loša, nije bilo rješenja za desnu stranu napada tima iz Budimpešte, jer su Alicija Štole, Anđela Malestajn i Katrin Klujber dale 10 od prvih 12 golova svog tima.

Pogađalo je još samo lijevo krilo Greta Marton - jednom u napadu šest na četiri, a odmah zatim i na praznu mrežu nakon izgubljene lopte domaćih.

„Plave” nisu dobro koristile ni veliki broj isključenja protivnica (tri već u uvodnih osam i po minuta), zbog čega su samo dva puta stizale do izjednačenja (2:2 i 7:7).

Uzgred, ni Armel Atingre nije blistala sve do finiša poluvremena, mučila se da pogodi stranu kod šuta, pa su gošće u 25. minutu prvi put stigle do plus tri (14:11) i natjerale Popovićevu na tajm-aut.

Na velikom odmoru je bilo 13:15, da bi izabranice Gabora Eleka poslije 35 minuta igre došle do plus pet (19:14), već tada izjednačile učinak iz Podgorice iz sezone 2020/2021, čime su nagovijestile da je dvomeč riješen.

Raičevićeva je vukla ekipu, davala golove i dijelila asistencije, ali je sve to bilo uzaludno, jer su iskusnije protivnice lagano nalazile sve rupe u odbrani i rutinski održavale razliku, navodi se u Vijestima.

Poraz je mogao da bude i znatno ubjedljiviji da Atingre sredinom 2. poluvremena opet nije „upalila motore” i branila zicer za zicerom.

Budućnost je to iskoristila da priđe na 22:25, imala i sedmerac pri tom rezultatu, ali je Blanka Biro zaustavila šut Matee Pletikosić.

Ivona Pavićević je, ipak, iz kontre minut i 25 sekundi prije kraja smanjila na 24:26, ali su nakon nje Emili Belk i Katrin Klujber pronašle put do mreže za konačnih plus četiri...