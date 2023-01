Jednostavno, sve radi kad treba Novak Đoković, pa se čak i naljuti u pravom momentu.

Izvor: eurosport

Ceo svet je video suze Novaka Đokovića na kraju finala Australijan opena, kada je sa porodicom proslavio svoju rekordnu 22. titulu na grend slemovima. Pričao je Novak o tome i istakao da mu je tada "pala maska".

"Nisam planirao proslavu na, probao sam da pobedim u ovom meču i to se dogodilo. Akumulirale su se sve te emocije, mentalno, emotivno, fizički, zbog svega, rasplakao sam se u svojoj loži. Otišao sam pravo do njih, jer su mi dali toliku ljubav i podršku, samo oni znaju kroz šta sam prošao. Spustio sam tenisku masku kada sam zagrlio majku i brata i postao sam sin i brat u tom momentu. Osetio sam tako olakšanje", rekao je Đoković, a sada se i struka oglasila o tom emotivnom momentu.

Sportska psihološkinja Marijana Mladenović istakla je da posle velikoj stresa, naboja i velikih rezultata suze i emotivno pražnjenje dolaze neminovno!

"Kada se postigne nemoguće ljudi se sa tim identifikuju. Često se čuje da neko kaže 'da ne može nekad nešto da postigne', a onda to pretvorite u izazov i pokažete da je moguće. Novak je knjiški primer kako jedan sportista treba da bude spreman za sve izazove na tertenu i oko terena. Sve ide iz strukture ličnosti, ali se i postave veštine koje se uče i koje se savladavaju na sportskom putu. Bilo je mnogo situacija gde je Novak mogao da se obeshrabri i odustane, ali je on svaku situaciju koja bi mnoge dovela do trenutka da pokleknu i odustanu, pretvarao u izazov. Verujem da se šampion postaje", rekla je prof. dr Marijana Mladenović.

Istakla je da je zapravo u kontroli emocija, u tome što je emocije ispustio kada je sve bilo gotovo, zapravo i ključ njegovog uspeha.

"Neminovno je da svaki sportista dođe do trenutka kada mu ne ide i tada se nakupljaju neke negativne reakcije i emocije. Ključ je kanalisati negativno na način koji je unapred pripremljen. Sportisti gube konce kada ne znaju da reaguju, a ključ je kontrolisano se ljutiti", naglasila je Marijana Mladenović u razgovoru za "RTS".