Novak Đoković govorio je o situaciji u kojoj je bio njegov otac tokom Australijan opena.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Eurosport/Screenshot

Novak Đoković govorio je o svom ocu Srđanu posle osvajanja Australijan opena i komentarisao komplikovanu situaciju nastalu zbog toga što se Đoković senior slikao sa poznatim ruskim aktivistom u Melburnu. Zajednička odluka porodice i tima bila je da on do kraja turnira prati mečeve iz hotela, što je i uradio, pa se nakon Noletovog trijumfa oglasio sa terase uz narodnu pesmu o ocu i sinu.

"Što se tiče mog oca, procenili smo da je najbolje da ne bude tu. To je povredilo njega, povredilo i mene. Videli smo se posle mečeva, grlili smo se. Bilo je veoma tužno i teško za obojicu. Bitno je da se ja osećam dobro na terenu i da pobeđujem mečeve. Ako će nešto biti bolje za njega ili mene, uradićemo to. Na kraju smo imali dobar završetak turnira", ispričao je Novak novinarima.

Nole je priznao da su na njega uticala sva dešavanja i brojne kritike koje su se iz neobjašnjivog razloga doticale i njega. "Ta dešava nja nisu bila laka za mene. Morao sam da držim sve te stvari blizu, u fokusu. Ljudi oko mene su uradili sjajan posao", odao je priznanje najbližima Nole.

"Trudio sam se da budem u svom filmu i u svom svetu. Nije prijatno, čovek sam od krvi i mesa, takve stvari me dotaknu. Posebno kad mi na taj način diraju oca, potpuno nezasluženo. To je bilo naslanjanje na nešto od pre, da je neko drugi u pitanju prošlo bi za dva-tri sata. Dodeljeno mi je to kao životno iskustvo, ali mi je i neophodno jer sam to ja. Takve situacije mi dozvoljavaju da iz sebe izvučem maksimum. Isprovociraju me, iz inata odigram kako treba", poručio je Novak o ocu.

Podsetimo, Srđan Đoković se oglasio posle te situacije i dostavio novinarima kratko saopštenje. Naveo je da je porodica preživela nekoliko ratova i da ni na trenutak nije imao nameru da bude uvučen u to. "Ja sam ovde samo kako bih podržavao svog sina. Nisam imao nameru da izazovem takve naslove ili da ga poremetim. Kao i posle svakog meča, bio sam izvan stadiona sa Novakovim navijačima da proslavimo pobedu i da se fotografišem sa njima. Nisam imao nameru da me uvuku u ovo. Moja porodica je preživela horore rata i mi želimo samo mir. Tako da neću doći na polufinale kako ne bih remetio svog sina ili drugog tenisera, gledaću meč od kuće. Nadam se sjajnom meču i naravno navijaću za svog sina, kao i obično", naveo je tada Đoković senior.